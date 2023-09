La romántica película que arrasa en Netflix como la más vista

"Jenn Carter y Sol Chau están enamorados, tienen toda la vida por delante y piensan casarse dentro de unos meses. Pero, en diciembre, a Sol le diagnostican un cáncer terminal, que trunca todos sus planes, haciendo imposible que la boda se celebre en verano. En una carrera contrarreloj, los amigos y la familia de la pareja organizan una colecta en internet para recaudar fondos y conseguir que tengan la boda soñada en tan solo dos semanas. Su gesto desata una ola de generosidad y preocupación entre un gran número de personas que deciden celebrar con ellos el poder del amor. Mientras tanto, la relación de Jenn y Sol se hace aún más profunda, recordándonos que la fuerza del amor verdadero no tiene límites", indica la sinopsis oficial de esta película disponible en Netflix.

Desde su incorporación en el catálogo de Netflix, esta producción ha escalado rápidamente posiciones, consolidándose en el top 10 de las más vistas en la plataforma, y generando un notable revuelo entre los usuarios de esta plataforma de streaming.

Esta producción está dirigida por Marc Meyers, quien estuvo detrás del éxito de "My Friend Dahmer". Además vale la pena mencionar que la trama está basada en una historia real, lo cual termina emocionando mucho más a los espectadores.

All My Life | Official Trailer [HD]