Prime Video tiene un sinfín de series y películas para todos los gustos. Desde comedias románticas para ver durante una cena con amigos, hasta thrillers psicológicos que te dejan sin aliento o títulos de terror que te elevan las pulsasiones. En esta oportunidad, traemos como recomendación la ópera prima del youtuber y crítico de cine Chris Stuckmann.
La película de terror sobrenatural más vista de Prime Video
Cada encuadre de esta película busca un escalofrío y recuerda a clásicos famosos de terror. Se posiciona como la más vista de Prime Video
Terror en Shelby Oaks se estrenó en 2024 en el Festival Internacional de Cine de Fantasía, aunque posteriormente fue reeditada y se realizaron nuevas filmaciones para su segundo estreno en 2025. En la actualidad, se ubica en lo alto del ránking de suspenso, posicionándose como la película más vista de Prime Video.
Esta producción independiente se financió mediante crowdfunding, a partir de la recaudación de fondos que aportó un gran número de personas, a través de Kickstarter. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta película que sigue el formato de falso documental.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Años después de la desaparición de su hermana, Mia descubrirá que el demonio que las acechaba en su infancia podría no ser tan imaginario como creían", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
El film gira en torno a un grupo de youtubers investigadores de lo paranormal Riley Brennan, Laura Tucker, David Reynolds y Peter Bailey, que son conocidos como los Paranormal Paranoids. Desaparecen todos mientras investigan una prisión en el pueblo fantasma de Shelby Oaks.
Investigadores encuentran los cuerpos de todos excepto el de Riley. Lo curioso es que encuentran una de las cámaras que contienen imágenes de una Riley desesperada y aterrorizada.
Doce años más tarde, Mia, la hermana mayor de Riley, participa en una entrevista para un documental sobre la desaparición de Riley. Ella afirma y está convencida de que su hermana está viva, y afirma que cuando era niña sufría terrores nocturnos y creía que alguien la observaba.
Una vez que el equipo que grababa el documental se va, alguien toca la puerta de la casa de Mia. Cuando ella abre aparece un desconocido que le dice: "Por fin me dejo ir" y luego se suicida de un disparo en la cabeza. El hombre cae al piso y Mia encuentra una cinta mini-DC que tiene una etiqueta que dice "Shelby Oaks".
Terror en Shelby Oaks combina misterio, suspenso, terror y fantasía. Tiene una duración de 90 minutos y es ideal para quienes disfrutan esas historias que te mantienen tensos en todo momento.
Reparto
- Camille Sullivan como Mia Brennan-Walker.
- Sarah Durn interpreta a Riley Brennan.
- Brendan Sexton III es Robert Walker.
- Robin Bartlett como Norma Miles.
- Michael Beach es el detective Allen Burke.