La película de terror sobrenatural más vista de Prime Video

casa embrujada Esta película de terror fue producida, escrita y dirigida por Chris Stuckmann.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Años después de la desaparición de su hermana, Mia descubrirá que el demonio que las acechaba en su infancia podría no ser tan imaginario como creían", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

El film gira en torno a un grupo de youtubers investigadores de lo paranormal Riley Brennan, Laura Tucker, David Reynolds y Peter Bailey, que son conocidos como los Paranormal Paranoids. Desaparecen todos mientras investigan una prisión en el pueblo fantasma de Shelby Oaks.

Investigadores encuentran los cuerpos de todos excepto el de Riley. Lo curioso es que encuentran una de las cámaras que contienen imágenes de una Riley desesperada y aterrorizada.

shelby oaks El film tiene música de James Burkholder y de los hermanos Newton.

Doce años más tarde, Mia, la hermana mayor de Riley, participa en una entrevista para un documental sobre la desaparición de Riley. Ella afirma y está convencida de que su hermana está viva, y afirma que cuando era niña sufría terrores nocturnos y creía que alguien la observaba.

Una vez que el equipo que grababa el documental se va, alguien toca la puerta de la casa de Mia. Cuando ella abre aparece un desconocido que le dice: "Por fin me dejo ir" y luego se suicida de un disparo en la cabeza. El hombre cae al piso y Mia encuentra una cinta mini-DC que tiene una etiqueta que dice "Shelby Oaks".

Terror en Shelby Oaks combina misterio, suspenso, terror y fantasía. Tiene una duración de 90 minutos y es ideal para quienes disfrutan esas historias que te mantienen tensos en todo momento.

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