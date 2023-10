La película subida de tono disponible en Amazon Prime Video que rompió todos los esquemas

Estamos hablando de "Dirty Dancing", película que lanzó a la fama a Jennifer Grey y Patrick Swayze.

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "Dirty Dancing"?

"En el verano de 1963, una joven se va de vacaciones con sus padres a un hotel. Allí, conoce a un profesor de baile de quien se enamora, a pesar de sus diferencias sociales y la oposición de su padre", indica la sinopsis de la película.

Dirty Dancing.jpg "Dirty Dancing", película disponible en Amazon Prime Video.

La película "Dirty Dancing" fue escrita por Eleanor Bergstein, producida por Linda Gottlieb y dirigida por Emile Ardolino. Si bien en algunas oportunidades lo ha negado, la historia se basó en la propia infancia del guionista Bergstein.

El rodaje tuvo lugar en Lake Lure, Carolina del Norte, y Mountain Lake, Virginia, con la partitura de la película compuesta por John Morris y la coreografía de baile de Kenny Ortega.

Dirty Dancing (1987) Official Trailer - Patrick Swayze, Jennifer Grey Movie HD

La película pasó por muchos problemas durante su filmación, ya que al comienzo la relación entre Grey y Swayze no era la mejor, porque venían acarreando problemas desde que trabajaron en la cinta "Amanecer Rojo". Por suerte un día los actores se juntaron a reconciliar sus diferencias y la filmación comenzó a fluir.

Otro problema que se presentó es que Patrick Swayze había dicho en su audición que no sabía bailar, y este dato era mentira, ya que la madre del actor era bailarina clásica y él se crió bailando en el estudio de danza de su madre. Swayze no quería bailar ya que tenía un problema en su rodilla, y no quería que las coreografías empeoraran su dolor.