No apto para cardíacos: la película de Amazon Prime Video con monjas y subida de tono

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película Benedetta?

"La película está ambientada a finales del siglo XVI en la Italia de la Contrarreforma, con una plaga asolando la tierra. El personaje principal es Benedetta Carlini, una monja italiana en Pescia en la Toscana. Fue considerada visionaria, mística y venerada por su séquito religioso, y finalmente Benedetta fue arrestada y juzgada por lesbianismo", indica la sinopsis oficial de esta película disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Benedetta.jpg Póster de la película "Benedetta".

La cinta fue dirigida y coescrita por Paul Verhoeven, y la protagonizan Virginie Efira en el papel de Benedetta Carlini, una monja novicia del siglo XVII que se une a un convento italiano y tiene una historia de amor lésbica con otra monja.

El director Verhoeven se basó en el libro de no ficción de 1986 "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy" de la escritora Judith C. Brown.

Sin dudas la idea de mezclar monjas y el cine de género erótico es algo arriesgado, pero Verhoeven apostó todo lo que tenía y salió ganando con una película que se posiciona como una de las más vistas en Amazon Prime Video.

BENEDETTA Tráiler Español (2021) Virginie Efira

El rodaje de Benedetta se llevó a cabo en 2018 en Montepulciano, Italia, pero también se filmó en locaciones como Val d'Orcia y Bevagna, también en Italia, así como la Abadía de Silvacane y la Abadía de Le Thoronet, en Francia.