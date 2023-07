La película más picante de Netflix que sigue triunfando a casi 20 años de su estreno

►TE PUEDE INTERESAR: La misteriosa y criminal mini serie de Netflix de tan solo 7 capítulos

La película "La chica de al lado" se estrenó en 2004, Está dirigida por Luke Greenfield y cuenta la historia de Matthew, un ambicioso joven de un instituto con aspiraciones a ser político en el futuro que se enamora de su vecina, y que un particular detalle pondrá a prueba su relación: ella es una famosa actriz porno.

"Cuando Danielle se muda a la ciudad, Matthew se enamora de ella. Pero su antiguo trabajo de cine para adultos podría trastocar los planes de este estudiante de instituto", indica la sinopsis oficial de esta cinta.

La película de Netflix tiene un reparto de lujo, entre los que se encuentran nombres como Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Timothy Olyphant, James Remar, Chris Marquette, Paul Dano, Timothy Bottoms, Richard Fancy, Donna Bullock, Laird Stuart, entre otros y cuenta con una duración de 110 minutos.

The Girl Next Door - Official Trailer (La Chica de al Lado) 2004