La miniserie que está en Netflix, tiene 6 capítulos y está basada en hechos reales

La ley de Lidia Poët, es una producción italiana que vio la luz en febrero de 2023 y está protagonizada por la galardonada actriz Matilda De Angelis que también estuvo presente en "La increíble historia de la Isla de las Rosas".

Compuesta por 6 capítulos, la miniserie La ley de Lidia Poët está inspirada en hechos reales y cuenta la historia de Lidia Poët, la primera mujer abogada de Italia, decidida a anular la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín que le impide ejercer la profesión cuando encuentra trabajo en el bufete de su hermano Enrico.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la miniserie de 6 capítulos de 45 minutos cada uno que es furor en la plataforma

"En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios", detalla la sinopsis que se encuentra disponible en Netflix sobre la miniserie La ley de Lidia Poët.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película de acción que la rompe y te hará recordar a "La casa de papel"

The Law According to Lidia Poët | Official Trailer | Netflix