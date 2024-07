Tal es así que desde su estreno en 2024 en Netflix, la serie Los bandidos del oro no para de sumar reproducciones gracias a una cautivante historia que se da en el siglo XIX, mientras el sur de Italia está tomada por los bandoleros, Filomena escapa de su cómoda pero triste vida para protagonizar una arriesgada búsqueda del tesoro.

►TE PUEDE INTERESAR: Recién se agregó en Netflix y ya es furor con una historia que no podrás dejar de ver

"En el siglo XIX, en un sur de Italia asolado por bandidos, Filomena deja atrás su vida acomodada pero triste para dirigir la arriesgada búsqueda de un tesoro", describe la breve sinopsis que hace Netflix de la serie Los bandidos del oro.

►TE PUEDE INTERESAR: La película que no para de sumar reproducciones y está en Netflix

Embed - Brigands: The Quest for Gold - Official Trailer | Netflix