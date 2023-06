La miniserie de Netflix con 6 capítulos que arrasó entre las más vistas

►TE PUEDE INTERESAR: Ganó tres Premio Oscar y está disponible en Netflix

the end 1.jpg

La serie de Netflix es una comedia dramática, repleta de humor negro. Los fanáticos se rindieron ante una producción que resultó diferente y original.

The End of the F***ing World retrata a una pareja de adolescentes, con personalidades realmente opuestas, que deciden dejar todo y comenzar una nueva vida.

Mirá el trailer de esta imperdible serie de Netflix: The End of the F***ing World

THE END OF THE F***ING WORLD Tráiler Subtitulado en Español (Comedia - 2018) Netflix

La miniserie se encuentra dentro del grupo de las producciones más vistas, posicionándose a la par de otros éxitos como Atypical.

La historia de Netflix es tan atrapante que es ideal para disfrutarla durante estas jornadas de frío que nos llaman a quedarnos dentro de casa.

The End of the F***ing World cuenta con dos temporadas y se sumó a Netflix el 24 de octubre de 2017. Cada temporada tiene 8 capítulos que duran menos de 30 minutos.

the end 1.webp

Netflix: de qué trata la serie The End of the F***ing World

La miniserie The End of the F***ing World, de Netflix, señala en su sinopsis oficial: “Los destinos de una mujer acorralada, un refugiado audaz, una burócrata diligente y un padre sacrificado se entrecruzan en un centro de detención migratoria de Australia".

Reparto de The End of the F***ing World, serie de Netflix

Alex Lawther como James

Jack Veal como un joven James

Jessica Barden como Alyssa

Holly Beechey como una joven Alyssa

Gemma Whelan como DC Eunice Noon

Wunmi Mosaku como DC Teri Donoghue

Steve Oram como Phil

Christine Bottomley como Gwen

Navin Chowdhry como Tony

Barry Ward como Leslie

Naomi Ackie como Bonnie

Kierston Wareing como Debbie

Geoff Bell como Martin

Alex Sawyer como Topher

Jonathan Aris como Clive Koch

Eileen Davies como Flora

Earl Cave como Frodo

Alex Beckett como Jonno

