Amazon Prime Video Escort Boys.jpg Póster de la serie francesa "Escort Boys".

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la miniserie "Escort Boys"?

"En la Camarga, cuatro chicos, empujados por sus respectivos problemas, se encuentran, por casualidad, vendiendo sus cuerpos. Al principio aficionados, pero con la ayuda de la traviesa hermana pequeña del grupo, montan un servicio de acompañantes", indica la sinopsis de esta miniserie disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

Esta producción cuenta con un elenco francés (Guillaume Labbé, Thibaut Evrard, Simon Ehrlacher y Corentin Fila), pero también se hacen presentes actrices de renombre internacional como Kelly Rutherford (la recordada Lily van der Woodsen en "Gossip Girl") y la actriz española Rossy de Palma ("Mujeres al borde de un ataque de nervios", "Madres paralelas", entre otras).

La dirección de esta miniserie de tan solo 6 episodios está a cargo de Ruben Alves. La producción ha sido definida como una comedia, pero la misma también cuenta con muchas escenas eróticas y subidas de tono, así como también escenas de drama.

Además la misma está basada en la serie israelí del 2015 "Johnny and the Knights of the Galilee".

►TE PUEDE INTERESAR: La miniserie de Amazon Prime Video basada en la época de la esclavitud en los Estados Unidos

Mirá el tráiler de la miniserie francesa "Escort Boys", producción de Amazon Prime Video: