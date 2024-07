Disney Plus: de qué se trata La joven y el mar

La joven y el mar es una película basada en el libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World de Glenn Stout.

El libro narra la historia de Trudy Ederle, una joven nadadora de padres inmigrantes, nacida en Nueva York en 1905. Trudy se convirtió en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha con tan solo 21 años.

La película está protagonizada por Daisy Ridley. La actriz entrenó durante meses para interpretar el papel de la nadadora Trudy, quien trata de superar las adversidades que se cruzan en su camino y se impone ante las ideologías patriarcales de la sociedad en la que vive.

lajovenyelmar.jpg La extraordinaria historia de la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha.

El apoyo de su hermana mayor y sus entrenadoras, le permite alcanzar grandes logros dentro del equipo olímpico de natación, hasta convertirse en la primera mujer capaz de atravesar el Canal de la Mancha desde Inglaterra a Francia tras una travesía de 33 km.

El rodaje de la película ha transcurrido en distintas localizaciones de Varna (Bulgaria). Así como el uso de tanques de agua, escenarios sonoros en interiores y múltiples escenas en el Mar Negro.

Disney Plus: protagonistas de La joven y el mar

Tilda Cobham-Hervey

Stephen Graham

Kim Bodnia

Christopher Eccleston

Glenn Fleshler

Trailer de La joven y el mar