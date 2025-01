Entre todas las películas de comedia romántica de Netflix, La cita perfecta, un éxito entre las entregas de esos géneros, se ha transformado en una de las favoritas de los usuarios.

netflix-la-cita-perfecta.jpg

Reparto de La cita perfecta, película de Netflix

Noah Centineo (Brooks Rattigan)

Laura Marano (Celia Lieberman)

Camila Mendes (Shelby Pace)

Matt Walsh (Charlie Rattigan)

Carrie Lazar (Lillian Lieberman)

Wayne Pére (Delbert Newhouse)

netflix-la-cita-perfecta1.jpg

Netflix: de qué trata la película La cita perfecta

Brooks Rattigan (Noah Centineo) sueña con vivir la vida a pleno, salir con la chica más popular y manejar el mejor auto. Para ingresar a la universidad, necesita plata y no la tiene, por lo que no tiene mejor idea que crear una app bastante particular, donde se ofrece como novio ficticio para todo tipo de eventos, a los cual asiste. Su corazón se empieza a confundir entre Shelby Pace (Camila Mendes) y Celia (Laura Malano).

Tráiler de La cita perfecta, película de Netflix

Embed - La Cita Perfecta | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La cita perfecta, según la zona geográfica