Streaming. Johnny Depp es furor en Netflix con la serie del juicio contra su ex Amber Heard.

El documental, compuesto por tres episodios dirigidos por Emma Cooper, quien previamente trajo a la pantalla "El misterio de Marilyn Monroe.

►TE PUEDE INTERESAR: Will Smith sorprende en Netflix con una excelente miniserie

Esta serie, que intercala los testimonios de los dos protagonistas por primera vez, analiza el juicio que conmocionó a Hollywood y el revuelo que provocó en Internet - Netflix

Las cintas inéditas, examina meticulosamente los testimonios de los dos actores, arrojando luz sobre las acusaciones de difamación y maltrato que se presentaron mutuamente.

Streaming. Johnny Depp es furor en Netflix con la serie del juicio contra su ex Amber Heard.

El juicio, que tuvo lugar durante seis semanas en 2022, no solo desencadenó una tormenta de medios, sino que también encendió las redes sociales.

La controversia traspasó los límites del mundo del cine y se convirtió en un fenómeno social que atrajo la atención de personas de todo el mundo.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene la película del tiburón más sangriento y es Top

La serie documental se sumergirá en los detalles del juicio, mostrando las declaraciones de Depp y Heard en el estrado, mientras entrelaza las reacciones en tiempo real de los espectadores, influencers y comentaristas que siguieron de cerca cada giro del caso.

Streaming. Johnny Depp es furor en Netflix con la serie del juicio contra su ex Amber Heard.

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Rey sobresale en Netflix con un policial español friki

Hot Take: The Depp/Heard Trial | Official Trailer | A Tubi Original