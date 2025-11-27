Una de las películas más icónicas de principios de los años 2000 es el live action de "Peter Pan", la cual contó con las actuaciones de Rachel Hurd-Wood y de Jeremy Sumpter (el crush de muchas chicas incluso en la actualidad).
Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood de "Peter Pan" vuelven a trabajar juntos: todo sobre el nuevo proyecto
A más de 20 años de haber protagonizado "Peter Pan", los actores vuelven a la pantalla grande con una historia de amor
A pesar de que han pasado más de 20 años del estreno de esta producción, ambos actores siguen siendo recordados en Hollywood y ahora se confirmó que volverán a trabajar juntos pero en una comedia romántica.
¿Cuál es el nuevo proyecto de Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood?
De acuerdo con el medio Deadline, los eternos Peter Pan y Wendy de la versión live-action de "Peter Pan" de 2003 protagonizarán "Strawberry Roan", una comedia romántica que, además, marcará el debut de Sumpter como director.
"¡Vamos! Ya es hora de que hagamos una película juntos Rachel", escribió Sumpter en un posteo de Instagram celebrando la confirmación de este nuevo proyecto en su carrera.
Además, Jeremy y Rachel fueron pareja en la vida real, un dato que tiene enloquecidos a los fanáticos de "Peter Pan". "Nos enamoramos en el set. Ella fue mi primer amor; yo fui el suyo", reveló Sumpter.
En cuando a la sinopsis de "Strawberry Roan" (título que alude al pelaje de un caballo que mezcla tonos marrones rojizos y blanco), se sabe que la historia sigue a una joven pareja.
Ella (Hurd-Wood) es devota de los caballos, y él (Sumpter), un corredor de bolsa fracasado. Los dos agotan sus modestos ahorros para perseguir un sueño al otro lado de la frontera: fundar un santuario de caballos en México. De esta forma, se embarcan en un viaje que imaginan que cambiará sus vidas para mejor, pero, cuando el amor y la ambición chocan, aprenden que la recompensa más rica no es el futuro que imaginaban, sino la confianza, el coraje y la conexión que redescubren juntos en el camino.
El rodaje de esta nueva producción comenzará en 2026, en Nuevo México. "Estrenarme como director con mi primer largometraje ya es increíble de por sí, pero poder compartirlo con Rachel lo hace aún más especial. Forjamos un vínculo muy profundo en 'Peter Pan', y reunirnos después de todos estos años es como volver a casa. Hay algo profundamente significativo en volver a crear con alguien que ayudó a dar forma a una parte tan importante de mi infancia. Estoy abrumado, en el mejor sentido, y muy agradecido por esta oportunidad de contar una historia juntos", expresó Sumpter.