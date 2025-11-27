Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood de "Peter Pan" vuelven a trabajar juntos: todo sobre el nuevo proyecto

Embed - Jeremy Sumpter on Instagram: "Let’s go!! It’s about time you and I do a movie together @rachel.hurdwood also link is in bio!" View this post on Instagram

"¡Vamos! Ya es hora de que hagamos una película juntos Rachel", escribió Sumpter en un posteo de Instagram celebrando la confirmación de este nuevo proyecto en su carrera.

Además, Jeremy y Rachel fueron pareja en la vida real, un dato que tiene enloquecidos a los fanáticos de "Peter Pan". "Nos enamoramos en el set. Ella fue mi primer amor; yo fui el suyo", reveló Sumpter.

En cuando a la sinopsis de "Strawberry Roan" (título que alude al pelaje de un caballo que mezcla tonos marrones rojizos y blanco), se sabe que la historia sigue a una joven pareja.

Ella (Hurd-Wood) es devota de los caballos, y él (Sumpter), un corredor de bolsa fracasado. Los dos agotan sus modestos ahorros para perseguir un sueño al otro lado de la frontera: fundar un santuario de caballos en México. De esta forma, se embarcan en un viaje que imaginan que cambiará sus vidas para mejor, pero, cuando el amor y la ambición chocan, aprenden que la recompensa más rica no es el futuro que imaginaban, sino la confianza, el coraje y la conexión que redescubren juntos en el camino.

El rodaje de esta nueva producción comenzará en 2026, en Nuevo México. "Estrenarme como director con mi primer largometraje ya es increíble de por sí, pero poder compartirlo con Rachel lo hace aún más especial. Forjamos un vínculo muy profundo en 'Peter Pan', y reunirnos después de todos estos años es como volver a casa. Hay algo profundamente significativo en volver a crear con alguien que ayudó a dar forma a una parte tan importante de mi infancia. Estoy abrumado, en el mejor sentido, y muy agradecido por esta oportunidad de contar una historia juntos", expresó Sumpter.