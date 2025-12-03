HBO Max y la miniserie que explora una historia prohibida en las esferas del poder

La marquesa de Merteuil serie La marquesa de Merteuil está basada en la novela Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos.

HBO Max: ¿de qué se trata?

"Merteuil: Juegos de Seducción: Tras ser traicionada, Isabelle convierte su hambre de venganza en seducción y comienza a ascender en la deslumbrante élite parisina", revela la descripción oficial de HBO Max.

Para ser la heroína de su propia vida, destrozará la de los demás. La joven Isabelle de Merteuil, humillada por Valmont, pierde su honor y su rango. Embriagada por la ira, se embarca en un vertiginoso ascenso, desafiando toda moralidad y todo poder, desde el submundo libertino hasta la corte de Luis XV. Al final de su lucha por la libertad, le espera una desgarradora decisión: entre el amor y la venganza.

La marquesa de Merteuil Es una serie de drama que estrenó el primer episodio el el 14 de noviembre.

Guiada por la influyente y enigmática Madame de Rosemonde, Merteuil se adentra en los círculos más exclusivos de la sociedad parisina, donde la crueldad y el lujo se entremezclan. A través de una serie de intrigas y alianzas, la joven logra hacerse con el título de marquesa y comienza a desplegar su talento para la manipulación y el engaño, aunque debe enfrentarse a sus propios sentimientos contradictorios hacia Valmont, que oscila entre aliado y adversario.

Tráiler

Reparto