Fue uno de los rostros infantiles más reconocibles de la década del 2000, ya que por ejemplo formó parte de "Patito Feo" y de la película "El ratón Pérez". Con el paso del tiempo supo expandir su carrera hacia el guion y la producción.
Formó parte de Patito Feo y El ratón Pérez, y hoy brilla como escritor y productor
"Patito Feo fue un ambiente propicio para cualquier tipo de violencia", aseguró Nicolás cuando se desató el escándalo de Thelma Fardin.
Estamos hablando de Nicolás Torcanowsky quien con el paso de los años supo demostrar que hay vida (y mucho talento) después del éxito adolescente. Todo comenzó en 2006 cuando una producción nacional muy ambiciosa buscó unir la animación 3D con la acción real: "El Ratón Pérez". En medio de ese despliegue tecnológico, todo el peso de la historia recaía en sus protagonistas infantiles. Allí conocimos a Ramiro, interpretado por un joven Nicolás.
El rol de Nicolás era como el aliado de Lucía (Delfina Varni) en la misión por rescatar al mítico ratón no solo fue un éxito de taquilla, sino que lo posicionó como una de las promesas del cine nacional, compartiendo elenco con figuras de la talla de Ana María Orozco y Alejandro Awada.
¿Cómo se ve hoy el actor Nicolás Torcanowsky?
Después del éxito de "El ratón Pérez", Nicolás saltó a la televisión, donde en 2007 se sumó al elenco de "Patito Feo", la tira juvenil que marcó a una generación. En el "Pretty Land School of Arts", Nicolás dio vida a Santiago Peep, uno de los integrantes del grupo de "Los Populares".
A diferencia de otros personajes más estridentes o llamativos (como fue el caso de Antonella de Brenda Asnicar), el personaje de Santiago aportaba una cuota de frescura y lealtad, participando en las coreografías y en los conflictos estudiantiles que mantenían en vilo a millones de espectadores en toda Latinoamérica. Además, Nicolás pudo formar parte de las giras teatrales en el Gran Rex y los estadios internacionales terminaron de forjar su disciplina sobre el escenario.
Sin embargo, no todo fue color de rosas mientras se filmaba "Patito Feo", ya que Nicolás aseguró que vivió varios hechos de violencia. "Éramos menores y no contábamos con ningún tipo de contención. Quien debía cuidarnos nos violentaba desde el discurso. Y en mi caso, llegó a hacerlo desde lo físico", dijo.
"Stoessel (refiriéndose a Rodolfo) me pegó en un avión durante una gira camino a Ecuador", escribió en X (ex Twitter). "Y en otra oportunidad me tuvo encerrado una hora en una habitación violentándome a los gritos para informarme que me retiraba de uno de los cuadros musicales del show", agregó.
Tras el boom de la ficción infantil, Nicolás continuó apareciendo en películas destacadas como "El niño de barro" (2007), "Dos más dos" (2012) y "El inventor de juegos" (2014). Poco a poco, su perfil comenzó a mutar hacia el detrás de escena.
En los últimos años, Nicolás se involucró en proyectos de cortometrajes (como por ejemplo "Como hombre") y escritura creativa. También ha trabajado en equipos de producción para cine y radio (como "Radio Oriente"), demostrando un conocimiento integral de la industria audiovisual.