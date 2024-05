Festival de cine de Cannes: fecha de inicio, películas que se estrenarán y más

J-3 #Cannes2024

Le bleu du ciel et le bleu de l'affiche règnent sur la ville de Cannes avant le lancement de la 77e édition !

D-3 #Cannes2024

The blue of the sky and the blue of the poster reign over the city of Cannes before the launch of the 77th edition!