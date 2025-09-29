Estas son las mejores 5 series para aprender inglés desde el nivel fácil hasta el avanzado

Esta comedia clásica sigue a un grupo de amigos viviendo en Nueva York. De la mano de Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey y Mónica uno termina siendo parte de las conversaciones y risas que estos amigos comparten. El nivel de aprendizaje es fácil ya que tiene diálogos pausados, situaciones cotidianas y un humor simple.
Embed - Chandler Doesn’t Like Dogs (Clip) | Friends | TBS
The Great British Bake Off (El Gran Pastelero Británico)
Gracias a esta serie uno no solo uno aprende inglés, sino que también nos deleitamos con preparaciones deliciosas. Su nivel de aprendizaje es fácil y cuenta con una amplia variedad de acentos británicos y lenguaje sencillo, es un reality ideal para entrenar el oído y aprender nuevas recetas.
The Crown
Esta serie de Netflix se basa en la familia real británica, haciendo hincapié en el reinado de Isabel II. Debido a su vocabulario formal, acento britanico del sur y una narrativa que desafía al oído, es una gran forma de alcanzar un nuevo nivel. Su nivel de aprendizaje va del fácil al intermedio.
Embed - The Crown Season 4 | Official Teaser Trailer | Netflix
The Big Bang Theory
Esta serie contó con un total de 12 temporadas, las cuales giran en torno de cuatro amigos científicos de California y su vecina Penny. Su nivel de aprendizaje va del fácil al intermedio y esto se debe a sus capítulos cortos y sus diálogos casuales.
Sherlock
Este clásico británico cuenta con un ritmo narrativo rápido y con un acento claro. Su nivel de aprendizaje es intermedio y aprenderás varias frases posh (elegantes).
House of Cards
Este thriller político nos muestra un mundo de codicia, corrupción y ambición por el poder. El nivel de aprendizaje es intermedio.
Embed - House of Cards | Series Trailer [HD] | Netflix
Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy)
Esta serie revela los dramas que viven los médicos dentro de un hospital. Cuenta con vocabulario técnico y momentos cargados de emoción. Es la mejor forma para practicar terminología médica. Nivel de aprendizaje medio alto (upper-intermediate)
Suits
Esta serie sigue la carrera de un talentoso hombre, sin título, que finge ser abogado en un prestigioso bufete de abogados. Tiene diálogos ágiles y situaciones laborales reales. Nivel de aprendizaje medio alto (upper-intermediate).
5 claves para aprender inglés con estas series
- Activa los subtítulos en inglés: esto ayuda a asociar el sonido con la escritura y facilita la captura de nuevo vocabulario.
- Repite lo que escuchas en voz alta: imitar entonación y ritmo fortalece la pronunciación y la memoria auditiva.
- Anota palabras o expresiones desconocidas: luego buscas su significado y escúchalas nuevamente, para reforzar la comprensión.
- Revive las escenas que no hayas entendido: volver a reproducir partes específicas mejora la percepción de detalles y acentos.
- Combina con tus clases de idioma: usar series como complemento transforma el aprendizaje en una experiencia más efectiva y divertida