Estas son las mejores 5 series para aprender inglés desde el nivel fácil hasta el avanzado

Algunas series son ideales para aprender un nuevo idioma, ya que cuenta con diálogos cotidianos y con expresiones nativas

Paula Alonso
Paula Alonso
Algunas series son ideales para aprender idiomas en poco tiempo

El camino para aprender inglés muchas veces suele ser monótono e incluso aburrido para aquellos que quieren conocer el idioma. Además de los libros y de las clases, muchas personas recurren a técnicas más entretenidas para aprender un nuevo idioma, como por ejemplo ver series.

En la siguiente nota te diremos cuáles son las mejores series para aprender inglés desde el nivel fácil hasta el avanzado en poco tiempo. Este listado fue generado por la plataforma de idiomas Preply en base la experiencia de sus alumnos.

¿Cuáles son las mejores series para aprender inglés?

Friends

Esta comedia clásica sigue a un grupo de amigos viviendo en Nueva York. De la mano de Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey y Mónica uno termina siendo parte de las conversaciones y risas que estos amigos comparten. El nivel de aprendizaje es fácil ya que tiene diálogos pausados, situaciones cotidianas y un humor simple.

The Great British Bake Off (El Gran Pastelero Británico)

Gracias a esta serie uno no solo uno aprende inglés, sino que también nos deleitamos con preparaciones deliciosas. Su nivel de aprendizaje es fácil y cuenta con una amplia variedad de acentos británicos y lenguaje sencillo, es un reality ideal para entrenar el oído y aprender nuevas recetas.

The Crown

Esta serie de Netflix se basa en la familia real británica, haciendo hincapié en el reinado de Isabel II. Debido a su vocabulario formal, acento britanico del sur y una narrativa que desafía al oído, es una gran forma de alcanzar un nuevo nivel. Su nivel de aprendizaje va del fácil al intermedio.

The Big Bang Theory

Esta serie contó con un total de 12 temporadas, las cuales giran en torno de cuatro amigos científicos de California y su vecina Penny. Su nivel de aprendizaje va del fácil al intermedio y esto se debe a sus capítulos cortos y sus diálogos casuales.

Sherlock

Este clásico británico cuenta con un ritmo narrativo rápido y con un acento claro. Su nivel de aprendizaje es intermedio y aprenderás varias frases posh (elegantes).

House of Cards

Este thriller político nos muestra un mundo de codicia, corrupción y ambición por el poder. El nivel de aprendizaje es intermedio.

Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy)

Esta serie revela los dramas que viven los médicos dentro de un hospital. Cuenta con vocabulario técnico y momentos cargados de emoción. Es la mejor forma para practicar terminología médica. Nivel de aprendizaje medio alto (upper-intermediate)

Suits

Esta serie sigue la carrera de un talentoso hombre, sin título, que finge ser abogado en un prestigioso bufete de abogados. Tiene diálogos ágiles y situaciones laborales reales. Nivel de aprendizaje medio alto (upper-intermediate).

5 claves para aprender inglés con estas series

  • Activa los subtítulos en inglés: esto ayuda a asociar el sonido con la escritura y facilita la captura de nuevo vocabulario.
  • Repite lo que escuchas en voz alta: imitar entonación y ritmo fortalece la pronunciación y la memoria auditiva.
  • Anota palabras o expresiones desconocidas: luego buscas su significado y escúchalas nuevamente, para reforzar la comprensión.
  • Revive las escenas que no hayas entendido: volver a reproducir partes específicas mejora la percepción de detalles y acentos.
  • Combina con tus clases de idioma: usar series como complemento transforma el aprendizaje en una experiencia más efectiva y divertida

