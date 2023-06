Está en Netflix y es furor entre el Top 10 de las películas

netflix petroleo sangriento.jpg Netflix tiene en su cartelera Petróleo Sangriento, un clásico del cine.

Petróleo Sangriento, un clásico del cine conocido en inglés como There Will Be Blood, se encuentra dentro de las 5 películas más populares de Netflix. Esto refleja que es una gran película y una de las grandes razones son las impresionantes actuaciones de sus dos protagonistas: Daniel Day-Lewis y Paul Dano.