"Extrañas grabaciones de audio, misterisos asesinatos y un detective atormentado por su pasado se fusionan en esta serie de suspenso", versa la sinopsis oficial de Netflix.

En 1999, la hermana de un terrorista convicto y un detective unen fuerzas para investigar una extraña serie de asesinatos. Los dos se involucran en un misterio que también incluye a un terrorista.

Yoo Jae Myung interpreta a Choi Hyung In, un detective de la policía de la división de crímenes violentos. Perdió a su esposa en el incidente terrorista de la estación Saju de 1987 y ha vivido con un constante sentimiento de culpa desde su muerte.

12 años después, en 1999, la ciudad de Saju se ve sumida en la confusión una vez más cuando se producen una serie de asesinatos. Choi Hyung In sospecha que los asesinatos en serie están relacionados con el antiguo incidente de terrorismo, así como con la familia del terrorista.

Hometown () - KDrama Trailer & Cast 2021 (ENG sub) Where to watch