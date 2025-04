Era la serie favorita de los niños en los 90s, pero ahora sus escritores reconocen que era racista

Filmaciones de detrás de cámaras revelaron que el elenco de la serie era consciente de los estereotipos. En una grabación hecha por uno de los coordinadores de acrobacias, se escucha a Jones decir: "Me llamo Walter Jones, interpreto a Zack. Soy negro y interpreto al Ranger Negro, imagínense".

racismo.webp Una foto que representa al problema que tuvo la serie.

Racismo no intencional se atribuyó al contexto cultural de los creadores. Shuki Levy, cocreador de la serie, explicó anteriormente a Complex que el casting de Jones y Trang "no fue intencional en absoluto". Levy aclaró que tanto él como Haim Saban eran nuevos en Estados Unidos y "no crecimos en el mismo entorno que existe en América con respecto al color de piel".

Las decisiones de casting respondieron inicialmente a características de personalidad. Oliver señaló que el Ranger Negro "parecía tener el swagger del grupo" mientras que la Ranger Amarilla era "la pacífica, quien tiende a ser la conciencia del grupo", y buscaron actores que encajaran con estas cualidades sin considerar las implicaciones racistas.

El impacto cultural de Power Rangers

A pesar de estas controversias, la serie marcó un hito en la programación infantil de los 90s. Con su mezcla de acción, valores positivos y personajes diversos, Power Rangers conquistó las pantallas de televisión en numerosos países.

La influencia de la serie trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en una franquicia global que continúa hasta la actualidad. Juguetes, películas y nuevas versiones de la serie mantuvieron vivo el legado de estos superhéroes multicolores a lo largo de las décadas.

Estas revelaciones recientes se suman a un creciente examen retrospectivo de los medios de entretenimiento de décadas pasadas, donde contenidos considerados aceptables en su momento son ahora analizados con una perspectiva más consciente sobre representación y racismo en la cultura popular.

La historia de Power Rangers demuestra cómo incluso las producciones con buenas intenciones pueden perpetuar estereotipos dañinos cuando falta una comprensión profunda de las implicaciones culturales. Este caso ejemplifica la evolución en la sensibilidad social respecto a la representación en medios y racismo, especialmente en contenidos dirigidos al público infantil.