Además de Keira y Matthew, la película Orgullo y Prejuicio también cuenta con las actuaciones de Rosamund Pike, Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Jena Malone, Talulah Riley, Carey Mulligan y Judi Dench.

¿En qué cines podrá verse Orgullo y Prejuicio?

Cinemark Hoyts ofrecerá dos funciones diarias, a las 19 y a las 22 horas, desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre. La película se podrá ver en su versión 2D subtitulada.

En la página web de Cinepolis todavía no han anunciadon si proyectarán esta película. Lo mismo ocurre con Cinemacenter, ya que no figura ni en cartelera ni en próximos estrenos.

¿Cuándo se estrenará la serie de Orgullo y Prejuicio?

Netflix se encuentra trabajando en una serie basada en la novela de Jane Austen. La ficción será dirigida por Euros Lyn (Heartstopper) y escrita por Dolly Alderton (Everything I know about love).

La actriz que será la protagonista Elizabeth Bennet es Emma Corrin (The Crown); mientras que Jack Lowden (Durkenque) encaranará a Mr. Darcy y Olivia Colman (The Crown) hará de la excéntrica Mrs. Bennet. El resto del elenco lo completan Rufus Sewell como el Sr. Bennet; Freya Mavor como Jane Bennet; Jamie Demetriou como el Sr. Collins; Daryl McCormack como el Sr. Bingley; Louis Partridge como el Sr. Wickham; Rhea Norwood como Lydia Bennet; Siena Kelly como Caroline Bingley y Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourg.

Orgullo y prejuicio serie Parte del elenco de la serie Orgullo y Prejuicio de Netflix.

La plataforma ha confirmado que la serie tendrá 6 partes y buscará ser "una adaptación fiel de la inmortal novela de Austen de 1813".