En el aniversario 37 de su estreno, así luce Totò Salvatore, el niño de la película "Cinema Paradiso"

"Cuando conoce a Alfredo (Philippe Noiret), el encargado de las proyecciones en el cine, empieza a entablar una estrecha relación con él, afincada en la pasión de ambos por el séptimo arte. Así mismo, Alfredo le enseña al joven Totò todos los secretos, entresijos y misterios ocultos que guardan las películas. Pasan los años y Salvatore crece, decidiendo abandonar su pequeño pueblo siciliano, Giancaldo, para buscarse la vida lejos de allí", relata la sinopsis realizada por SensaCine.

Cinema-Paradiso-sera-una-serie2.jpg Salvatore Cascio y Philippe Noiret en Cinema Paradiso.

Los premios de la película que conquistó a todos

La película, que el 8 de febrero cumple 37 años de su estreno, fue escrita y dirigida por Giuseppe Tornatore, guionista y cineasta siciliano. Rápidamente fue recibida con mucho cariño por la crítica y por quienes amaban disfrutar las tardes y noches en las salas de cine, eventos tan significativos en esos tiempos.

Cinema Paradiso ganó el premio Oscar como Mejor película de habla no inglesa, además, ganó el Globo de Oro a Mejor Película extranjera. En el prestigiosos Festival de Cannes recibió el Premio Especial del Jurado y el próximo año, en 1990, obtuvo once nominaciones en los Premios BAFTA, ganando cinco estatuillas, incluyendo Mejor Película de habla no inglesa.

cinema.JPG Con tan solo 9 años brilló en su papel.

Además, de manera absolutamente subjetiva déjeme agregar que, por un lado, obtuvo el premio de ingresar a nuestros corazones y al inconsciente colectivo mientras que, por el otro, tiene uno de los finales más hermosos de la historia del cine. Menciones sin premios físicos, pero si emocionales.

Así luce hoy Salvatore Cascio, el actor que interpretó a Totò

La vida y el destino obra de maneras descabelladas, es así que curiosamente el actor lleva el mismo nombre del personaje que le tocó interpretar: Salvatore. Cuando asistió al casting - con tan solo 9 años -, contó tiempo después y ya adulto Salvatore Cascio, que cuando el director de la película le consultó que era el cine para él: "Yo le respondí que era como una televisión gigante".

Totò Salvatore2.jpg Así luce Salvatore Cascio, en una foto publicada el 3 de enero del 2025.

En un primer momento Giuseppe Tornatore lo miró de manera extraña para luego desatar su risa. Es por eso que Cascio reflexionó: "Quizás esa respuesta fue la que me dio el papel de Totò".

Totò Salvatore.jpg Con una foto del 8 de enero del 2025, Salvatore Cascio es mundialmente reconocido por haber interpretado a Totò.

Por la temprana edad a la que llegó al éxito, todo indicaba que Salvatore Cascio seguiría triunfando con grandes films, sin embargo, tras algunos proyectos en el cine italiano, se retiró de la interpretación.

Totò Salvatore3.jpg Tres imágenes y miles de emociones.

Nacido el 8 de noviembre de 1979, ahora tiene 45 años, y a pesar de expresar que agradece "vivir en el privilegio del anonimato", celebrando los 37 años del estreno de Cinema Paradiso, así luce el niño que nos hizo emocionar y reír.

