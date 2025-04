El papa Francisco: las series y filmes que se inspiraron en su vida y en su legado

También profundizaron sobre su vocación y obras en Argentina, aunque su carácter accesible y su sentido del humor quedaron reflejados en películas o documentales en los que fue protagonista.

La ficción tampoco ignoró la figura de este papa que parecía romper protocolos y que propiciaba el contacto directo con la gente. Siempre será atractivo para Hollywood un hombre que no sigue todas las reglas, al menos con la rigidez con las que se las enseñaron.

Este es un breve repaso de algunas de las producciones audiovisuales que, desde lo periodístico, histórico o la ficción, lo tuvieron como protagonista.

PELÍCULAS

Francisco, el padre Jorge(Beda Docampo Feijoo, 2015)

En la segunda biopic sobre el papa Francisco su rol fue interpretado por Darío Grandinetti, que incluso llegó a entrevistarse con el Papa mientras preparaba su papel. Se basó en la biografía escrita por la periodista argentina Elisabeta Piqué, corresponsal en Italia y el Vaticano para el periódico La Nación.

Foto 1. Francisco el padre Jorge.jpg

Donde verla: fue un contenido de Prime Video, que ahora no está disponible, aunque es posible que tras la noticia, vuelva a estar en la plataforma.

Los dos papas (Fernando Meirelles, 2019)

Quizá el filme con mayor trascendencia internacional, esta ficción es un encuentro imaginario entre el papa Benedicto XVI y el papa Francisco, abordando los temas más conflictivos de la Iglesia católica. Fue protagonizada por Anthony Hopkins (Benedicto XVI) y Jonathan Pryce (Francisco).

Dónde verla: disponible en Netflix.

Foto 2 Los dos papas.jpg

SERIES

Llámame Francisco (Daniele Luchetti, 2015)

Esta coproducción entre Italia y España, contó con un reparto mayoritariamente argentino encabezado por Rodrigo de la Serna y se convirtió en la primera biopic sobre el papa Francisco en llegar a los cines. Netflix ofreció al año siguiente una versión más extensa, en una miniserie de cuatro episodios.

Trailer:

Embed - Llámame Francisco, un original de Netflix

Dónde verla: fue un contenido exclusivo de Netflix que ahora no está disponible, aunque es posible que tras la noticia, vuelva a aparecer en la plataforma.

DOCUMENTALES

Francisco, el papa de todos (Matías Gueilburt, 2013).

En el mismo año en que Jorge Bergoglio fue consagrado papa, se estrenó este documental dirigido por el guionista y director argentino Matías Gueilburt, con entrevistas a personas que lo conocieron, sobre todo en Buenos Aires. De este director también es El jesuita, ficción basada en la vida de Bergoglio.

Foto 3 El jesuita.jpg

Dónde verlo: ambos disponibles en Prime Video.

El efecto Francisco (Sebastian Gomes, 2014)

Documental que en su sinopsis destaca el enfoque que ofrecerá sobre la figura del Sumo Pontífice: “Su humildad, sencillez y cercanía con los pobres revelan a un hombre profundamente en contacto con el Evangelio. Él ha iniciado una reforma fundamental de la Curia Romana y desafiado una globalización de la indiferencia”.

Foto 4 El efecto Francisco.jpg

Dónde verlo: disponible en Prime Video.

Historias de una generación con el papa Francisco (Simona Ercolani, Elias, Nohely Floritza Barahona, Rupert Clague, Natalia Bermúdez Fierro, Omer Shamir, 2021)

Miniserie italiana de cuatro episodios basada en el libro La sabiduría del tiempo del Papa Francisco. Aquí se articulan las historias de cuatro personas mayores de 70 años, con sus cruciales decisiones sobre sus vidas y la poderosa influencia que ejercen en su entorno. Así, Martin Scorsese, Jane Goodall y otras personalidades reflexionan sobre el amor en su primer episodio, seguidos en los tres restantes por las narraciones de una paracaidista de 88 años o un zapatero de 90 años en Vietnam. Una reflexión sobre el poder del paso del tiempo, con la presencia del mismo papa Francisco.

Trailer:

Embed - Historias de una generación con el papa Francisco | Tráiler oficial | Netflix

Dónde verla: disponible en Netflix.

El papa Francisco: Un hombre de palabra (Wim Wenders, 2018).

El director de Paris, Texas y la bellísima Perfect Days, siguió al papa Francisco en este documental que muestra entrevistas entre el director y el pontífice y encuentros entre el pontífice y personalidades del calibre de Vladimir Putin, Barack Obama o Stephen Hawking.

Trailer:

Embed - EL PAPA FRANCISCO - UN HOMBRE DE PALABRA - Clip 1 "El trabajo"

Dónde verla: disponible en Max.

The Letter: A Message for our Earth (Nicolas Brown, 2022)

Esta producción de YouTube Originals, se convirtió en el último documental que contó con Francisco I, narrando el encuentro del Papa con grupos especialmente afectados por la crisis climática. Su rodaje fue impulsado por el Movimiento Laudato Si, una alianza de asociaciones católicas que promueve el conocimiento y el respeto por el medio ambiente.

Dónde verlo: disponible en Youtube, con subtítulos en castellano.

Amén. Francisco responde (Jordi Évole, 2023)

Diez jóvenes de todo el mundo se reunieron en Roma con el Papa Francisco, para conversar y trasladarle las principales preocupaciones de su generación. El diálogo partía a partir de las propias inquietudes de los jóvenes acerca de temas como la migración, la sexualidad, la identidad de género o la libertad religiosa.

Foto 6 Amen Francisco responde.webp

Dónde verla: disponible en Disney+.

LO QUE VENDRÁ

Pasó por el cine y fue protagonista de la última entrega de los premios Oscar. Cónclave narra los sucesos que se desencadenan tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice. En esos duros momentos el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es designado para dirigir el cónclave, que deberá decidir quién será el próximo papa. Una ficción que muestra los ritos en torno a la muerte del Sumo Pontífice y las facciones de poder detrás de la elección de uno de los más importantes líderes religiosos del mundo.

El elenco se completa con Stanley Tucci, Isabella Rossellini y John Lithgow, entre otros.

Trailer:

Embed - CÓNCLAVE Tráiler Español Latino Subtitulado (2024)

Dónde verla: recientemente estrenada en Prime Video.