El musical moderno de Amazon Prime Video que busca reivindicar un cuento clásico

Amazon Prime Video Cenicienta.jpg Póster de la película "Cenicienta" de Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: ¿de qué trata el musical "Cenicienta"?

"La ambiciosa Cenicienta recibe ayuda mágica para hacer realidad sus sueños y ganarse la vida vendiendo sus vestidos exclusivos", indica la sinopsis de esta reversión del cuento de Charles Perrault.

Este musical está protagonizado por la cantante cubana Camila Cabello, por el actor británico Nicholas Galitzine, Idina Menzel, Pierce Brosnan, Billy Porter, Minnie Driver, entre otros.

La película se basó en una idea original del actor y conductor James Corden, quien produjo la película a través de Fulwell 73 con Leo Pearlman, Jonathan Kadin y Shannon McIntosh.

Cenicienta - Primer vistazo | Amazon Prime Video

La cinta recibió críticas negativas, pero con el tiempo se volvió la favorita de muchas personas en las redes sociales, e incluso las canciones originales y los covers que aparecen en la misma comenzaron a subir puestos en los charts y rankings musicales a nivel mundial.

Amazon Prime Video Cenicienta 2.jpg Camilla Cabello y Nicholas Galitzine en la película "Cenicienta".

"Trabajé muy duro para prepararme", aseguró la cantante Camila Cabello, quien debutó como actriz en esta producción de Amazon Prime Video.

"Me encanta que hablemos de valores y libertad, de equidad y de respeto sin dar ningún sermón. El mundo de esta Cenicienta es un mundo en evolución, en el que se revisan los roles y las motivaciones de todos. No solo de ella, sino de el príncipe, el rey, la reina, la madrastra y las hermanastras. No hay malos, no hay buenos, solo hay gente y, claro, un poco de magia", reveló Cabello sobre la película "Cenicienta".