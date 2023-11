El chileno Pedro Pascal será Reed Richards en Los 4 Fantásticos de Marvel

Reed Richards.jpg Reed Richards.

De esta forma Pedro Pascal es el elegido por Marvel Studios para encarnar a Reed Richards, el líder de "Los 4 Fantásticos", en la nueva versión cinematográfica de la familia de superhéroes, la primera ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel. La cinta estará dirigida por Matt Shakman y tiene previsto su estreno para abril de 2025.

Pascal se habría impuesto como el favorito por sobre actores como Matt Smith, Adam Driver, Dev Patel o John Krasinski (quien ya interpretó al personaje de Reed Richards en la película "Doctor Strange en el multiverso de la locura").

En cuanto al resto del elenco, todavía no se han dado a conocer otros nombres. Por el momento, para el personaje de Sue Storm, la Mujer Invisible, la favorita es Vanessa Kirby, quien saltó a la fama por su personaje de la princesa Margarita en "The Crown".

Por otro lado, se dice que Human Torch sería Joseph Quinn (Eddie de "Stranger Things") y que The Thing sería Ebon Moss-Bachrach (quien brilla en la serie "The Bear" de Star Plus).

¿Qué otros proyectos encarnará Pascal?

Se espera que los primeros días de enero Pascal comience a fin de año con las filmaciones de "Gladiador 2" de Ridley Scott (película que tuvo que ver sus grabaciones interrumpidas por el paro de SAG).

Además, en enero también iniciará las filmaciones de la segunda temporada de la serie "The Last Of Us" de HBO Max.