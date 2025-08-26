La serie colombiana de Netflix que sube la temperatura con 12 capítulos

La serie colombiana de Netflix que sube la temperatura con 12 capítulos

Netflix renueva su catálogo de series y películas con el objetivo de seguir cautivando a los suscriptores. Una serie colombiana está en boca de todo el mundo, con una historia que se compone de apenas 12 capítulos y es considerado el drama más subido de tono de la actualidad: Medusa.

Las series y películas de producción latinoamericana suelen tener un público muy fiel dentro de Netflix, pero hay algunas ofertas en especial que tienden a hacer debilidades para los suscriptores. Esta serie colombiana es el claro ejemplo de ello, y es qué ha traído a la plataforma de streaming, un relato dramático y de suspenso, mezclado con sensualidad y escenas subidas de tono.

medusa 1

Con tan solo 12 capítulos, que no superan la hora de duración, esta serie ha sabido posicionarse rápidamente como una de las ofertas dramáticas más elegidas del catálogo de series y películas. Su llegada a Netflix no pasó inadvertida para los suscriptores, y rápidamente escaló hasta posicionarse como una de las 10 historias con más reproducciones del momento.

El tabú que se generó tiempo atrás por las series y películas subidas de tono quedó completamente obsoleto, y es que poco a poco los suscriptores se han ido animando a darle play a este tipo de historias en Netflix, al punto de ser de las más elegidas. La serie se encargó de incorporar un relato nuevo y sumamente atrapante, donde el drama queda de lado, y todo aquello subido de tono se roba la atención.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025 y desde entonces se posiciona como una de las ofertas subidas de tono más elegida del momento en la plataforma de streaming.

Embed - Medusa | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Medusa, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Medusa se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Medusa se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Medusa se puede ver en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Medusa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie colombiana subida de tono con 12 capítulos, Medusa centra su historia en: "Alguien quiere deshacerse de Bárbara Hidalgo, CEO de Medusa. ¿Podrá hallar al culpable en medio de una despiadada lucha familiar por la sucesión de su imperio empresarial?".

Esta serie lo tiene todo para los suscriptores de Netflix, y es además de ser corta e intensa, es subida de tono.

medusa netflix

Reparto de Medusa, serie de Netflix

  • Juana Acosta (Bárbara Hidalgo)
  • Manolo Cardona (Danger Carmelo)
  • Sebastián Martínez (Esteban)
  • Carlos Torres (Cristian)
  • Mabel Moreno (Úrsula)
  • Adriana Arango
  • Laura Archbold
  • Jacqueline Arenal

