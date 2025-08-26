El tabú que se generó tiempo atrás por las series y películas subidas de tono quedó completamente obsoleto, y es que poco a poco los suscriptores se han ido animando a darle play a este tipo de historias en Netflix, al punto de ser de las más elegidas. La serie se encargó de incorporar un relato nuevo y sumamente atrapante, donde el drama queda de lado, y todo aquello subido de tono se roba la atención.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025 y desde entonces se posiciona como una de las ofertas subidas de tono más elegida del momento en la plataforma de streaming.

Embed - Medusa | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Medusa, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Medusa se puede ver en Netflix .

Medusa se puede ver en . Estados Unidos: la serie Medusa se puede ver en Netflix .

Medusa se puede ver en . España: la serie Medusa se puede ver en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Medusa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie colombiana subida de tono con 12 capítulos, Medusa centra su historia en: "Alguien quiere deshacerse de Bárbara Hidalgo, CEO de Medusa. ¿Podrá hallar al culpable en medio de una despiadada lucha familiar por la sucesión de su imperio empresarial?".

Esta serie lo tiene todo para los suscriptores de Netflix, y es además de ser corta e intensa, es subida de tono.

medusa netflix

Reparto de Medusa, serie de Netflix