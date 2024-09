►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una película con Ricardo Darín que quiere ser la mejor de la historia

De qué se trata Hoy Se Arregla el Mundo, la película de Netflix

La película de Netflix cuenta la historia de un productor de televisión (Leonardo Sbaraglia) apodado "El Griego". Él se encarga de llevar adelante un programa de televisión que está en crisis por su baja audiencia, cuando en medio de una discusión con su ex mujer (Natalia Oreiro) esta le revela que no es el verdadero padre de su hijo Benito (Benjamín Otero). Poco tiempo después, ella va a sufrir un accidente y no podrá revelar quién es el verdadero padre del chico. A partir de ese momento, el Griego, por pedido del chico, saldrá a buscar al padre biológico.

Según el sitio especializado en series y películas, este largometraje de Netflix mereció un puntaje de 6,2 sobre 10 en IMDb.

Reparto de Hoy Se Arregla el Mundo, la película de Netflix

Leonardo Sbaraglia: David Samarás "El Griego"

Benjamín Otero: Benito

Natalia Oreiro: Silvina

Charo López: Yani

Luis Luque: Guido

Martín Piroyansky: Cosentino

Soledad Silveyra: Patricia

Tráiler de Hoy Se Arregla el Mundo, la película de Netflix

Dónde ver la película Hoy se arregla el mundo, según la zona geográfica