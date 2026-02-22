Disney+: la serie que se estrenó este 2026 y se perfila para ser la mejor del año

Disney+, una de las plataformas de streaming más populares, estrenó hace pocas semanas una de las series que más se ha comentado en redes sociales y foros por el tema que aborda. Esto la convierte en una de las candidatas a quedarse con el trono de mejor serie del 2026. Su nombre es The Beauty y en 11 capítulos promete quitarte el aliento.
Disney+: de qué trata la serie The Beauty
Creada por la dupla de Ryan Murphy y Matthew Hodgson, la serie se sumerge en una premisa tan provocadora como actual: un mundo donde la belleza absoluta no solo se compra, sino que se contagia. Por lo tanto, estamos ante una trama que te atrapará desde el primer capítulo.
La historia nos sitúa en París junto a los agentes del FBI Cooper (Evan Peters) y Jordan (Rebecca Hall), quienes investigan un caso macabro: modelos y figuras de una belleza irreal están combustionando espontáneamente. Pronto descubren que el origen es un virus de transmisión sexual que transforma el cuerpo en su versión más "perfecta", pero que consume al portador desde dentro hasta provocar una explosión fatal.
Esta joya de Disney+ abraza lo grotesco con efectos visuales que son, simultáneamente, repulsivos y fascinantes. Las escenas de transformación, con pieles que burbujean y anatomías que se retuercen, actúan como un ancla que mantiene al espectador cautivado incluso cuando la narrativa se vuelve frenética.
Esta serie que estrenó el pasado 21 de enero es una propuesta incómoda, potente y necesaria que nos obliga a cuestionar hasta dónde llegaríamos por alcanzar un ideal de mercado, abriendo un profundo debate.
Reparto de The Beauty, serie de Disney+
- Evan Peters
- Rebecca Hall
- Ashton Kutcher
- Anthony Ramos
- Jeremy Pope
- Isabella Rossellini
- Bella Hadid
Tráiler de The Beauty, serie de Disney+
Si este fin de semana estás buscando contenido cautivador y atrapante, sin dudas que darle play a The Beauty será una buena decisión.