Disney+: la serie que se estrenó este 2026 y se perfila para ser la mejor del año

Disney+: de qué trata la serie The Beauty

Creada por la dupla de Ryan Murphy y Matthew Hodgson, la serie se sumerge en una premisa tan provocadora como actual: un mundo donde la belleza absoluta no solo se compra, sino que se contagia. Por lo tanto, estamos ante una trama que te atrapará desde el primer capítulo.

La historia nos sitúa en París junto a los agentes del FBI Cooper (Evan Peters) y Jordan (Rebecca Hall), quienes investigan un caso macabro: modelos y figuras de una belleza irreal están combustionando espontáneamente. Pronto descubren que el origen es un virus de transmisión sexual que transforma el cuerpo en su versión más "perfecta", pero que consume al portador desde dentro hasta provocar una explosión fatal.