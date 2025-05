La película llegó el 14 de abril de 2025 a la plataforma de Netflix y tiene una duración de una hora y 43 minutos.

La película que Netflix acaba de sumar a su catálogo, gira en torno a la periodista Lani García Jiménez (Angelina Jolie), quien es una verdadera estrella en su trabajo y lleva una vida muy superficial. Lani, que ve todo color de rosa lo que gira a su alrededor, está muy comprometida con su trabajo, tiene un novio encantador y una casa ideal, pero su vida da un cambio radical de un momento para otro, cuando recibe la predicción de un vagabundo de la calle. Esas palabras recibidas harán que cambie radicalmente su manera de pensar y le dé un cambio drástico a sus valores y las prioridades que tiene en su vida.

Embed - Life or Something Like It Movie Trailer 2002 (Angelina Jolie)