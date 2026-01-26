Vivimos en una actualidad donde las plataformas de streaming se "pelean" por ver quién estrena más series y películas al año, pero existe una producción en específico que muchas de las personas que estamos vivas ahora no la veremos nunca.
Cuál es la película que no verás nunca en tu vida: se estrenará en 2115
"Me intrigó la idea de trabajar en una película que nadie que viva podrá ver en la actualidad", aseguró su director
Se trata de una película dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por John Malkovich. Esta producción se encuentra sellada en una caja fuerte en Francia y se podrá ver cuando se cumplan 100 años de su realización.
La producción tiene como título "100 Years: The Movie You Will Never See", y se filmó en 2015. Su estreno será cuando la misma cumpla 100 años, es decir en 2115.
Además de John Malkovich, también aparecen Marko Zarorla y Shuya Chang. La película está en una caja fuerte de alta seguridad en la Casa Louis XIII, ubicada en Cognac, Francia.
En la realización de esta película participó la empresa francesa Rémy Martin, reconocida por su coñac Louis XIII, el cual se somete a un proceso de añejamiento de cien años y es además uno los licores más costosos del mundo.
Sin dudas esta película busca marcar un antes y un después en la historia del cine, ya que solo podrá verse cuando se cumpla un siglo de su creación, en una celebración que busca vincular el arte cinematográfico con la tradición y exclusividad de Louis XIII.
El estreno de esta película ya está organizado, y se han enviado las invitaciones, pero existe un dato que no podemos dejar escapar: los invitados originales no podrán estar presentes, ya que, en la fecha prevista, todos habrán fallecido. Sin embargo, las entradas pueden transferirse a descendientes directos, quienes tendrán la oportunidad de participar en el evento dentro de 89 años.