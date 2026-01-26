Embed - 100 Years: The Movie You'll Never See Nature Teaser

Además de John Malkovich, también aparecen Marko Zarorla y Shuya Chang. La película está en una caja fuerte de alta seguridad en la Casa Louis XIII, ubicada en Cognac, Francia.

En la realización de esta película participó la empresa francesa Rémy Martin, reconocida por su coñac Louis XIII, el cual se somete a un proceso de añejamiento de cien años y es además uno los licores más costosos del mundo.

Sin dudas esta película busca marcar un antes y un después en la historia del cine, ya que solo podrá verse cuando se cumpla un siglo de su creación, en una celebración que busca vincular el arte cinematográfico con la tradición y exclusividad de Louis XIII.

El estreno de esta película ya está organizado, y se han enviado las invitaciones, pero existe un dato que no podemos dejar escapar: los invitados originales no podrán estar presentes, ya que, en la fecha prevista, todos habrán fallecido. Sin embargo, las entradas pueden transferirse a descendientes directos, quienes tendrán la oportunidad de participar en el evento dentro de 89 años.