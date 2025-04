Hoy te recomendamos una película de 1991, la cual sigue siendo un clásico hasta la actualidad. Se trata de Pregúntale al Sr. Luna, también conocida por su título en inglés "The Man in the Moon", o como "Verano en Luisiana" o "Amor de verano".

¿De qué trata la película Pregúntale al Sr. Luna?

"En una granja de un pueblo de Louisian, dos hermanas, Dani de 14 años, y Maureen de 17, viven con sus padres, los Trant. Un día en la granja de al lado se instala la viuda Marie Foster y su introvertido hijo Court, de la misma edad de Maureen. Entre Court y Dani surge inmediatamente una gran simpatía basada en sus juegos y en profundas conversaciones; pero la situación se complica cuando él conoce a Maureen, la hermana de Dani, y le gusta mucho", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1991 y que ahora se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.