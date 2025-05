Embed - Persona (1966) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]

Además de "Persona", Liv protagonizó otras películas como "Secretos de un matrimonio", "Cara a Cara", "Sonata de otoño" o "Gritos y susurros". A lo largo de su carrera, ganó varios premios como el Globo de Oro. También estuvo nominada a los Premios BAFTA y a los Premios Óscar como Mejor Actriz.

En 1971, Ullmann protagonizó la película "Los emigrantes de Jan Troell", y gracias a su trabajo fue nominada a los Premios Globos de Oro en la categoría de Mejor Actriz - Drama, y también recibió su primera nominación en los Premios Óscar.

También ha protagonizado la película "Leonor" de 1975 dirigida por el director español Luis Buñuel, actuando junto a Michel Piccoli y Ornella Muti.

A finales de los años 80 recibió el premio de interpretación del Festival de Cine de San Sebastián por su papel en la película "La amiga", de Jeanine Meerapfel, donde encarnó a una de las madres argentinas de la plaza de Mayo.

En 2013, Ullmann dirigió una adaptación cinematográfica de Miss Julie. La película está protagonizada por Jessica Chastain, Colin Farrell y Samantha Morton.

Liv Ullmann (2).jpg Liv Ullmann en la actualidad. Fuente: El País

Pocos saben que a lo largo de su carrera Liv rechazó muchos papeles en películas como "Dressed to Kill" de Brian De Palma. También recibió una oferta para aparecer en la serie "Sex And The City", pero lo rechazó.