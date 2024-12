Con 73 años, así luce hoy la actriz Jane Seymour de James Bond "Live and Let Die"

La película "Live and Let Die" es considerada como una de las más exitosas de la saga de James Bond, e incluso el ex Beatle Paul McCartney compuso la banda sonora para esta producción.

¿De qué trataba la película "Live and Let Die"?

"El agente 007 seduce a una lectora de tarot en Jamaica mientras persigue a Mr. Big, un practicante de vudú y narcotraficante de heroína", es la sinopsis de esta película que fue un verdadero éxito en los años 70.