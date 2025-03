Con 67 años, así se ve hoy la actriz Lori Singer de la icónica película Footloose

¿Cómo se ve hoy la actriz Lori Singer?

La reconocida actriz Lori Singer viene de una familia de artistas. Su padre fue director de orquesta, su hermano actor y su madre una concertista de piano.

Cuando Lori era aún una niña, comenzó a estudiar violonchelo y debutó como solista con este instrumento a la edad de 13 años. Se hizo famosa en Hollywood gracias a los años 80 gracias a la serie Fama, donde se lució con el violonchelo.

Luego trabajó con Kevin Bacon en la película "Footloose". Sus próximos pasos fueron en producciones como "The Falcon and the Snowman" 1985 (dirigida por John Schlesinger y protagonizada por Sean Penn), "The Man with One Red Shoe" donde compartió pantalla con Tom Hanks, "Trouble in Mind", "Summer Heat" (1987), "Warlock" (1989), "Sunset Grill" (1993), "F.T.W." y "Short Cuts" (1993).

Footloose Lori Singer.jpg Lori Singer en la actualidad.

Paralelamente a sus trabajos como actriz, Lori continuó su carrera como concertista de violonchelo, y en enero de 2008 actuó en el Carnegie Hall de Nueva York.