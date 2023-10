Con 31 años, así se ve hoy el actor que interpretó a Joffrey Baratheon en Game Of Thrones

Después de formar parte de "Game Of Thrones", el actor Jack Gleeson decidió alejarse del mundo del espectáculo, se casó y cambió su apariencia.

¿Cómo luce hoy el actor Jack Gleeson?

Gleeson comenzó a actuar en "Reign of Fire" (2002), "Batman Begins" (2005), "Shrooms" (2007), "A Shine of Rainbows" (2009). En 2010 trabajó en "All Good Children", de Alicia Duffy.

La Muerte De Joffrey baratheon Game Of Thones Latino

Su vida cambió cuando fue elegido para interpretar a Joffrey Baratheon en "Game Of Thrones", e incluso el actor aseguró que se inspiró mucho en Joaquín Phoenix y su trabajo en Gladiador.

Gleeson estudió Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín graduándose en 2015, y es miembro de DU Players.

El año pasado se casó con Róisín O’Mahoney, su novia de toda la vida, en una ceremonia en el condado de Kerry, Irlanda.

►TE PUEDE INTERESAR: A 45 años del estreno de Grease, así luce hoy John Travolta

Jack Gleeson.jpg Jack Gleeson en "Sex Education".

Uno de sus trabajos más recientes fue una pequeña participación en la última temporada de la serie de Netflix "Sex Education", donde sin dudas muchas personas no lo reconocieron. Esto se debe a que Gleeson ahora luce el cabello largo y oscuro, e incluso tiene bigote.