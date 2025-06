netflix-la-apariencia-de-las-cosas.jpg

Basada en la novela All Things Cease to Appear de 2016, de Elizabeth Brundage, esta propuesta de Netflix, que está dirigida por Shari Springer Berman, se puede ver en la plataforma desde abril de 2021, con una duración de 2 horas de tensión extrema.

Netflix: de qué va la película La apariencia de las cosas

La película de Netflix asombra con una historia que da miedo, que tiene a Catherine Claire (Amanda Seyfried) en el centro de la escena. Ella vive en una casa de campo con su esposo George Claire (James Norton) y su pequeña hija. El miedo y la tensión se apodera de Catherine, quien comienza a sentir una presencia del más allá dentro de su casa. Tras encontrar una biblia y un listado de nombres, con uno tachado, ella cree que es ese la extraña presencia en el hogar, que le está tratando de avisar algo respecto a su esposo.

netflix-la-apariencia-de-las-cosas1.jpg

Reparto de La apariencia de las cosas, película de Netflix

Amanda Seyfried (Catherine Claire)

James Norton (George Claire)

Natalia Dyer (Willis Howell)

Rhea Seehorn (Justine Sokolov)

Alex Neustaedter (Eddy Vayle)

Michael O’Keefe (Travis Laughton)

Karen Allen (Mare Laughton)

Tráiler de La apariencia de las cosas, película de Netflix

Embed - La apariencia de las cosas, protagonizada por Amanda Seyfried | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La apariencia de las cosas, según la zona geográfica