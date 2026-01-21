Así se ve hoy Ali Larter, actriz de Destino Final y Resident Evil: hoy tiene 49 años

Ali Larter actriz Ali Larter, protagonista de "Destino Final".

Luego siguieron otros también en televisión, concretamente en "Dawson's Creek", "Chicago Hope" y "Just Shoot Me!". En 1999 protagonizó la película de horror "House on Haunted Hill", donde actuó junto con Geoffrey Rush, Famke Janssen, Taye Diggs y Bridgette Wilson.

También actuó como monologuista en "Monólogos de la vagina", en Nueva York. Al año siguiente quedó en la posición 40 de las 102 mujeres más sexys de la revista Stuff. Gracias a su trabajo en la serie "Héroes" recibió nominaciones a los premios Saturn, y en los Teen Choice Awards.

Embed - Ali Larter on Instagram: "The most natural glow. @armanibeauty #LUMINOUSSILK #ARMANIBEAUTYPARTNER" View this post on Instagram

En 2007 incursionó en Bollywood en la película "Marigold" junto a la superestrella del cine indio Salman Khan. En 2008 encarnó a la esposa del músico estadounidense Hank Garland en la película "Crazy", de Rick Bieber.

También trabajó con Beyoncé y el actor Idris Elba en la película "Obsessed" y retomó su rol de Claire Redfield en Resident Evil: Afterlife (2010), dirigida por Paul WS Anderson. Desde 2024 es una de las protagonistas de la serie "Landman" junto a Demi Moore, Billy Bob Thornton, entre otros.

En cuanto a su vida personal, Larter está casada desde 2009 con el actor Hayes MacArthur, y en 2010 confirmaron que estaban esperando a su primer hijo: Theodore Hayes MacArthur. En 2015 recibieron a su segunda hija: Vivienne Margaret.