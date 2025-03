así luce.jpg

La película cuenta la historia de la familia Little. Frederick y Eleanor Little deciden adoptar un hermano menor para su pequeño hijo George de 7 años. Cuando ambos acuden al orfanato, quedan sorprendidos con la presencia de uno de los niños: un ratón parlanchín, muy inteligente, maduro y predispuesto. Los Little no dudan en adoptar a Stuart, pensando en él como el perfect hermano menor que George necesita.

George no recibe muy bien la noticia y la llegada del nuevo hermano, un ratón muy particular. A medida que el film avanza, ambos ''niños'' comienzan a unirse y desarrollar una amistad más allá de la hermandad, cada uno adaptándose a las diferencias del otro.

La película es un sinfín de curiosidades y datos interesantes. Por ejemplo, la voz del pequeño ratón es interpretada por el actor de Volver al Futuro, Michael J.Fox. Además, en casi todas las escenas que aparece Stuart se utilizaron tonalidades de contraste rojas y azules para destacar el blanco del ratón y que no pase desapercibido.

Así luce en la actualidad el actor que interpretó al pequeño George en la película infantil

El actor que interpreta a George Little es Jonathan Lipnicki. Actualmente tiene 34 años y una carrera actoral impecable. En sus comienzos, el actor realizó papeles importantes en películas infantiles como Jerry Maguire, El pequeño vampiro, Stuart Little y Minicampeones. Así luce George luego de 26 años del estreno de la película.

película - actor.jpg

Posteriormente, ha trabajado en películas y series de televisión como Camp Pleasant Lake, Altitude, Circus Kane, Family Tools y Bad Asses. El niño que formó parte de una de las películas más bonitas y recordadas de la infancia, sigue sorprendiendo con su versatilidad y talentos.