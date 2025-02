Danny Lloyd.jpg Danny Torrance en uno de sus paseos en triciclo.

Una vida alejada del cine

Tras saltar a la fama interpretando a Danny Torrance, con tan solo 8 años de edad, el actor formó parte de la película "El precio del poder" (1982). Sin embargo, tras ser rechazado de algunos casting, no se mostró interesado en seguir participando de películas, fue así que luego del estreno decidió alejarse de su carrera como actor alrededor de los 13 y 14 años.

Danny Lloyd2.jpg El niño tuvo una buena experiencia en el rodaje de la película.

Solo una vez más se volvería a colocar frente a una cámara y fue para relizar un cameo en "Doctor Sueño" (2019), lo que significó una secuela de "El Resplandor" y tuvo como protagonista a Ewan McGregor.

Doctor Sueño.jpg "Doctor Sueño" es la secuela de "El Resplandor".

Aunque algunas teorías lo ubicaban en una granja de cerdos y con 6 hijos, lo cierto es que es profesor de biología en Kentuchky y es padre de 4 jóvenes. Actualmente tiene 53 años y su próximo cumpleaños es el 13 de octubre del 2025.

Así luce hoy Danny Lloyd, el niño de "El Resplandor"

En el año 2025 se cumplirían 45 años del estreno de "El Resplandor", y Danny Lloyd - aunque no se mantuvo en el ambiente - expresó que guarda buenos recuerdos del set de filmación. En una entrevista brindada a The Guardian manifestó: "No hago muchas entrevistas. Pero cuando lo hago, intento dejar en claro que El Resplandor fue una buena experiencia. Lo recuerdo con cariño. Lo que me pasó fue que realmente no hice mucho más después de la película y tuve que volver a una vida normal".

Danny Lloyd3.jpg Así luce hoy Danny Lloyd, el niño que interpretó al hijo de Jack Nicholson.

Mientras que Shelley Duvall (quien interpretó a la madre de Danny) tuvo una pésima experiencia que dejó secuelas en su psiquis, Danny Lloyd jugaba al fútbol con el director y comía sándwiches de mantequilla con las gemelas Burns.

Quizás el único recuerdo negativo fue que le prometieron que le enviarían el triciclo, pero nunca llegó Quizás el único recuerdo negativo fue que le prometieron que le enviarían el triciclo, pero nunca llegó

Danny Lloyd5.jpg Ahora es profesor de biología.

Además, reconoce que durante el rodaje lo protegieron y no fue consciente de qué estaban filmando; también mencionó que estuvo en contacto con Kubrick ya que "estaba interesado en cómo me estaba yendo en la escuela. Fue muy amable por su parte tomarse el tiempo".

Era un hombre grande con barba, pero no recuerdo haberme asustado ni sentido intimidado por él ni nada por el estilo Era un hombre grande con barba, pero no recuerdo haberme asustado ni sentido intimidado por él ni nada por el estilo

Si quieres conocer cómo luce Totò Salvatore, puedes hacer clic a continuación: en el aniversario 37 de su estreno, así luce el niño de la película "Cinema Paradiso" .