Así luce el actor Finn Cole a casi 10 años de su primera aparición en "Peaky Blinders"

Los creadores de la serie se basaron en los Peaky Blinders, una banda criminal que existió en la ciudad de Birmingham en las primeras décadas del siglo XX.

Finn Cole debutó en la segunda temporada de "Peaky Blinders".

Michael Gray, hijo de Polly Gray y primo de los hermanos Shelby, es un protagonista importante y más tarde el antagonista central de "Peaky Blinders", y actúa como personaje secundario en la temporada 2, uno de los personajes principales de las temporadas 3 y 4, y el antagonista central de las temporadas 5 y 6.

Michael Gray es hijo de Polly Gray y primo de los hermanos Shelby, siendo un personaje importante en la serie.

Michael fue separado de su madre Polly a una edad temprana y fue criado por su madre adoptiva. Después de que Thomas se entera del deseo de Polly de volver a encontrar a sus hijos, visita a la familia adoptiva de Michael e invita al niño a ver a su madre biológica. Michael se reúne con su madre y pasa a formar parte de la familia Shelby y los Peaky Blinders a la edad de 17 años, comenzando en el lado respetable y legal del negocio familiar, Shelby Company Limited.

Así luce Finn Cole, actor que interpretó a Michael Gray en "Peaky Blinders"

El actor británico Finlay Lewis J. Cole, conocido como Finn Cole, tiene 28 años y nació el 9 de noviembre de 1995 en Kingston upon Thames, Londres.

Finn Cole es famoso principalmente por sus roles de Michael Gray en la serie inglesa "Peaky Blinders" y como Joshua 'J' Cody en la serie de TNT Animal Kingdom.

El actor británico Finn Cole tiene 28 años y nació el 9 de noviembre de 1995.

Finn Cole es el cuarto hijo de George y Susan Cole, tiene tres hermanos mayores y uno menor. Uno de sus hermanos mayores es Joe Cole, junto a quien actúa en Peaky Blinders como John Shelby.

Al terminar sus primeros estudios asistió al Esher College y de niño soñaba con trabajar en barcos como su padre, pero más tarde se sintió atraído por la actuación. Comenzó su carrera en 2012 en la cinta Offender.

Finn Cole es el cuarto hijo de George y Susan Cole y uno de sus hermanos mayores es Joe Cole, junto a quien actúa en Peaky Blinders como John Shelby.

Entre otros personajes, Finn Cole participó en "Slaughterhouse: escuela sangrienta", también protagonizó "Dreamland: sueños e ilusiones", con Anya Taylor-Joy también compartió protagonismo en "Here Are the Young Men" y apareció en Rápidos Y Furiosos 9.