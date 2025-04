Wicked se basa en la novela de Gregory Maguire titulada Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. El musical fue un fenómeno absoluto en los escenarios, siendo una versión refrescante y única de un concepto establecido: en lugar de centrarse en la niña de Kansas que ingresa al mundo mágico de Oz, esta nueva historia explora los orígenes de la Malvada Bruja del Oeste, hablando de cómo se convirtió en la villana icónica y cómo se conecta con el resto de los personajes que todos conocemos.

wicked1.jpg Ariana Grande brilla con esta fantástica cinta ganadora de 2 Premios Oscar

En los últimos años, muchas historias de villanos han dominado la pantalla grande. Saber qué los motivo a pasarse del lado oscuro, si alguien les rompió el corazón, o qué traición marcó sus vidas es algo que muchos espectadores han disfrutado.