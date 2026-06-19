La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar, este viernes 19 de junio de 2026, una producción surcoreana que combina drama, humor y escenas llenas de tensión. Se trata de Maridos en acción, que promete escalar en el ranking de los k-dramas más vistos.
Acaba de estrenar en Netflix el k-drama de 109 minutos ideal para una maratón tensionante
Netflix acaba de estrenar una película coreana que promete arrasar entre los más vistos de la plataforma de streaming
Maridos en acción es una película de 1 hora y 49 minutos dirigida por Park Gyu-tae. La historia de Netflix sigue a un detective de narcóticos y al nuevo esposo de su exmujer, quienes deben formar una alianza improbable y caótica para rescatarla de un secuestro.
Netflix: de qué trata la película Maridos en acción
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Maridos en acción versa: "Un detective se une al nuevo esposo de su ex para encontrar a quienes la secuestraron. ¿Este singular dúo podrá superar sus diferencias para lograr un rescate increíble?
La trama sigue a Choong-sik, un experimentado detective de narcóticos, y a Min-seok, un veterinario de carácter tranquilo y actual marido de su exesposa. La rivalidad entre ambos queda expuesta desde el primer momento, pero todo cambia cuando descubren que la mujer que ambos aman y su hija han sido secuestradas por una organización criminal. Obligados a trabajar juntos, iniciarán una carrera contrarreloj para salvarlas.
Netflix: tráiler de la película Maridos en acción
Reparto de Maridos en acción, la película de Netflix
- Jin Sun-kyu como Hwang Chung-sik
- Gong Myoung como Lee Min-seok
- Kim Ji-seok como Ma Do-jun
- Yoon Kyung-ho como Kim Yong-kang
- Kang Hanna como Si-nae
- Lee Da-hee como Hye-ran
- Jeon So-min como Cho Ah-ra
Dónde ver la película Maridos en acción, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Maridos en acción se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Maridos en acción se puede ver en Netflix.
- España: la película Maridos en acción se puede ver en Netflix.