Acaba de estrenar en Netflix el k-drama de 109 minutos ideal para una maratón tensionante

Maridos en acción es una película de 1 hora y 49 minutos dirigida por Park Gyu-tae. La historia de Netflix sigue a un detective de narcóticos y al nuevo esposo de su exmujer, quienes deben formar una alianza improbable y caótica para rescatarla de un secuestro.

maridos en acción película (2)

Netflix: de qué trata la película Maridos en acción

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Maridos en acción versa: "Un detective se une al nuevo esposo de su ex para encontrar a quienes la secuestraron. ¿Este singular dúo podrá superar sus diferencias para lograr un rescate increíble?