Una de las novelas más importantes de la literatura es "Duna" de Frank Herbert, la cual ha sido llevada al cine por dos directores, en los años 80 por David Lynch y en los últimos años por Denis Villenueve.
A sus 80 años, así se ve hoy la actriz Francesca Annis de la película "Duna" de David Lynch
La película "Duna" del director David Lynch se estrenó en 1984 y Francesca Annis fue una de sus protagonistas
¿De qué trata la película "Duna"?
"Ésta es la saga del guerrero Intergaláctico Paul Atreides y su ascenso mesiánico para conducir a su pueblo en su lucha por la supervivencia. El joven héroe guía a sus guerreros contra un barón y trata de destruir un comercio extendido a la galaxia", es la sinopsis de esta producción que se estrenó en 1984.
Una de las protagonistas de la versión de 1984 fue Francesa Annis, quien encarnó a la icónica Lady Jessica.
¿Cómo se ve hoy la actriz Francesca Annis?
Francesca Annis es una actriz británica cuyo primer trabajo fue en 1962 en la película "Cleopatra" junto a Elizabeth Taylor y Richard Burton.
Luego comenzó a formar parte del elenco de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, y en los años 70 ganó notoriedad por su interpretación de Lady Macbeth en la polémica versión de "Macbeth" de Roman Polanski, quien la hizo recitar desnuda el famoso monólogo de Lady Macbeth sonámbula.
Entre los años 70 y 80 apareció en producciones como "Edward the Seventh", "Lillie", "Madame Bovary", "Matrimonio de sabuesos", "El río de oro" del director español Jaime Chávarri, entre otras.
También apareció en "Onassis: el hombre más rico del mundo", en la que interpretaba a Jacqueline Kennedy Onassis. Sin dudas su trabajo más importante fue en la película "Duna" de David Lynch, y en 2007 coprotagonizó junto a Michael Gambon y Judi Dench la serie de época de la BBC1 "Cranford", donde hizo de Lady Ludlow, una aristócrata que se oponía a la educación de las clases más bajas.
En cuanto a su vida personal, Francesca tuvo 3 hijos con Patrick Wiseman. En los años 90 mantuvo una relación con el actor Ralph Fiennes, luego de que trabajaran juntos en "Hamlet". Estuvieron 11 años juntos.