A sus 80 años, así se ve hoy la actriz Francesca Annis de la película "Duna" de David Lynch

Embed - DUNE 1984 . Francesca Annis

¿Cómo se ve hoy la actriz Francesca Annis?

Francesca Annis es una actriz británica cuyo primer trabajo fue en 1962 en la película "Cleopatra" junto a Elizabeth Taylor y Richard Burton.

Luego comenzó a formar parte del elenco de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, y en los años 70 ganó notoriedad por su interpretación de Lady Macbeth en la polémica versión de "Macbeth" de Roman Polanski, quien la hizo recitar desnuda el famoso monólogo de Lady Macbeth sonámbula.

Entre los años 70 y 80 apareció en producciones como "Edward the Seventh", "Lillie", "Madame Bovary", "Matrimonio de sabuesos", "El río de oro" del director español Jaime Chávarri, entre otras.

Francesca Annis Antes y después de la actriz Francesca Annis.

También apareció en "Onassis: el hombre más rico del mundo", en la que interpretaba a Jacqueline Kennedy Onassis. Sin dudas su trabajo más importante fue en la película "Duna" de David Lynch, y en 2007 coprotagonizó junto a Michael Gambon y Judi Dench la serie de época de la BBC1 "Cranford", donde hizo de Lady Ludlow, una aristócrata que se oponía a la educación de las clases más bajas.

En cuanto a su vida personal, Francesca tuvo 3 hijos con Patrick Wiseman. En los años 90 mantuvo una relación con el actor Ralph Fiennes, luego de que trabajaran juntos en "Hamlet". Estuvieron 11 años juntos.