A casi 30 años del estreno de "Tesis" de Alejandro Amenábar, así se ve hoy la actriz Ana Torrent

Si bien Ana Torrent comenzó a actuar cuando era apenas una niña, al terminar la escuela, no tenía claro si seguiría en el mundo del cine, sin embargo se fue a estudiar interpretación con Cristina Rota y más tarde con Uta Hagen en Nueva York.

Su gran vuelta a la pantalla fue con "Tesis" de Amenábar. Luego fue reconocida internacionalmente por su interpretación como Catalina de Aragón en la superproducción "Las hermanas Bolena".

Entre sus últimos trabajos figuran las películas "Nieva en Benidorm" de Isabel Coixet, "Cerrar los ojos" y "Sobre todo de noche", ambas de Victor Iriarte.

Además, este año estrenó con HBO la serie española "Furia", donde comparte pantalla con Claudia Salas, Cecilia Roth, entre otras actrices.

"Cinco mujeres enfrentan situaciones extremas como la extorsión, la opresión y la manipulación. Sus conflictos se entrelazan, desencadenando un efecto mariposa que finalmente conduce a una catarsis compartida", es la sinopsis de esta producción que ya está disponible en streaming.