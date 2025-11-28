A casi 30 años del estreno de "Tesis" de Alejandro Amenábar, así se ve hoy la actriz Ana Torrent

En 1996 el director Alejandro Amenábar estrenó la película "Tesis", la cual obtuvo varios premios, entre ellos el Premio Goya a la mejor película, mejor guion original y mejor director novel.
La actriz Ana Torrent comenzó su carrera en el cine español cuando era una niña y llegó a protagonizar muchos clásicos
"Una estudiante de Imagen prepara una tesis sobre la violencia audiovisual. Pero su director de tesis aparece asesinado", es la sinopsis de esta producción que contó con las actuaciones de Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega.
La actriz Ana Torrent se volvió conocida no solo en España, sino también en todo el mundo tras ser la protagonista de producciones como "El espíritu de la colmena" (estrenada en 1973 y por el cual obtuvo el premio Fotogramas de Plata a la mejor actriz del cine español), "Cría cuervos" (1975), "El nido" (1980) y "Tesis" (1996), por la que fue nominada a los premios Goya.
Si bien Ana Torrent comenzó a actuar cuando era apenas una niña, al terminar la escuela, no tenía claro si seguiría en el mundo del cine, sin embargo se fue a estudiar interpretación con Cristina Rota y más tarde con Uta Hagen en Nueva York.
Su gran vuelta a la pantalla fue con "Tesis" de Amenábar. Luego fue reconocida internacionalmente por su interpretación como Catalina de Aragón en la superproducción "Las hermanas Bolena".
Entre sus últimos trabajos figuran las películas "Nieva en Benidorm" de Isabel Coixet, "Cerrar los ojos" y "Sobre todo de noche", ambas de Victor Iriarte.
Además, este año estrenó con HBO la serie española "Furia", donde comparte pantalla con Claudia Salas, Cecilia Roth, entre otras actrices.
"Cinco mujeres enfrentan situaciones extremas como la extorsión, la opresión y la manipulación. Sus conflictos se entrelazan, desencadenando un efecto mariposa que finalmente conduce a una catarsis compartida", es la sinopsis de esta producción que ya está disponible en streaming.