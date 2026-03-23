Un 23 de marzo de 1990 se estrenó en Estados Unidos la película "Pretty Woman", osea hace 36 años. En Argentina recién se estrenó un par de meses después, el 11 de octubre de ese mismo año, pero la locura por esta historia ya había contagiado a todo el mundo.
A 36 años del estreno de "Pretty Woman", así se ven hoy Richard Gere y Julia Roberts
La película "Pretty Woman" cumple 36 años de su estreno y nos preguntamos cómo se ven hoy sus protagonistas
¿De qué trata la película "Pretty Woman"?
"Un empresario contrata a una prostituta hermosa para que sea su acompañante durante una semana de negocios en Beverly Hills", es la sinopsis de esta icónica película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere y dirigida por Garry Marshall.
Aunque no lo creas, Roberts no era la primera opción para hacer de Vivian, sino que antes se le había ofrecido el papel a actrices como Molly Ringwald, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah, Jennifer Jason Leigh, Jodie Foster, Helen Hunt, Diane Lane, Kyra Sedgwick, Brooke Shields y Sarah Jessica Parker.
¿Cómo se ven hoy los actores de "Pretty Woman"?
Tras el éxito de "Pretty Woman", los actores volvieron a compartir pantalla en 1999 en la película "Novia fugitiva" (también dirigida por Garry Marshall), pero la cinta no tuvo el mismo éxito que su anterior colaboración.
Tanto Julia Roberts como Richard Gere siguen trabajando en Hollywood. Roberts está mucho más activa que su compañero en "Pretty Woman" y uno de sus últimos trabajos fue la película "Dejar el mundo atrás" en 2023.
En cuanto a Richard Gere, el actor se casó con la activista española, Alejandra Silva, y ambos tienen dos hijos. Además, el actor abraza la fe budista y es uno de los principales discípulos estadounidenses del dalái lama. Ha visitado India en varias ocasiones, y ha sido promotor de las visitas del líder budista a Estados Unidos.
El último trabajo de Gere como actor fue la película "Oh, Canada" en 2024. Actualmente vive con Alejandra y sus hijos en Nueva York.
¿Dónde se puede ver la película "Pretty Woman"?
En Argentina, la película "Pretty Woman", también conocida como "Mujer bonita" se puede ver en la plataforma de streaming Disney Plus.