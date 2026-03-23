A 36 años del estreno de "Pretty Woman", así se ven hoy Richard Gere y Julia Roberts

¿Cómo se ven hoy los actores de "Pretty Woman"?

Tras el éxito de "Pretty Woman", los actores volvieron a compartir pantalla en 1999 en la película "Novia fugitiva" (también dirigida por Garry Marshall), pero la cinta no tuvo el mismo éxito que su anterior colaboración.

Tanto Julia Roberts como Richard Gere siguen trabajando en Hollywood. Roberts está mucho más activa que su compañero en "Pretty Woman" y uno de sus últimos trabajos fue la película "Dejar el mundo atrás" en 2023.

Embed - Julia Roberts on Instagram: "It takes a village and a few well placed . What a night! " View this post on Instagram

En cuanto a Richard Gere, el actor se casó con la activista española, Alejandra Silva, y ambos tienen dos hijos. Además, el actor abraza la fe budista y es uno de los principales discípulos estadounidenses del dalái lama. Ha visitado India en varias ocasiones, y ha sido promotor de las visitas del líder budista a Estados Unidos.

El último trabajo de Gere como actor fue la película "Oh, Canada" en 2024. Actualmente vive con Alejandra y sus hijos en Nueva York.

Embed - Alejandra Gere on Instagram: " An unforgettable night in Milan. At the Giorgio Armani Spring Summer 2026 Women’s Fashion Show in the extraordinary Pinacoteca di Brera, we witnessed not just a collection, but a masterpiece of emotion, grace, and timeless beauty. A legacy written in design and light, where every detail whispered the genius of a man who turned couture into art. Giorgio Armani may have left us, but his name will forever shine in eternal letters. Honored to be part of this unique tribute, surrounded by dear friends of the Maestro — a night where fashion became memory, and memory became legacy. @giorgioarmani @germanlarkin & @sgpitalia #armani #giorgioarmani #armanicollezioni #armanispringsummer2026 #pantelleria #milano" View this post on Instagram

¿Dónde se puede ver la película "Pretty Woman"?

En Argentina, la película "Pretty Woman", también conocida como "Mujer bonita" se puede ver en la plataforma de streaming Disney Plus.