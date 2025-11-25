A 21 años del estreno de Mean Girls, así se ve hoy la actriz Lizzy Caplan

Una de las películas más icónicas de comienzos de los años 2000 es sin dudas "Mean Girls", la cual también se conoce con el título de "Chicas pesadas". "Recién entrando a la preparatoria, una adolescente entabla amistad con tres populares, pero también manipuladoras estudiantes", es la sinopsis de este clásico dirigido por Mark Waters.
Esta producción contó con el protagónico de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Tina Fey, Lacey Chabert, entre otros.
Uno de los personajes más recordados de "Mean Girls" es el de Janis Ian, el cual fue interpretado por la ahora reconocida actriz Lizzy Caplan, quien recientemente confirmó que casi no se queda con ese papel, ya que se lo habían ofrecido a otra persona.
¿Cómo se ve hoy la actriz Lizzy Caplan?
La vida y la carrera de Lizzy Caplan cambió para siempre cuando quedó en la película "Mean Girls", pero el rol de Janis Ian casi queda en manos de Kelly Osbourne.
"Era el guion más divertido que jamás había leído. Tenía muchísimas ganas de participar. Luché con todas mis fuerzas y al final salió bien", reveló Caplan en el podcast del actor Penn Badgley.
"Fui y se resistieron a contratarme. Alguien me recordó esto hace poco: el estudio quería a Kelly Osbourne para ese papel", continuó explicando la actriz.
"Todo transcurrió en Toronto durante unos tres meses. Vivíamos en el hotel y parecía una residencia universitaria, lo cual, en retrospectiva, fue algo muy importante para mí", recordó Caplan en el podcast.
Tras su paso por "Mean Girls", Caplan apareció en otros proyectos exitosos como "Cloverfield" (2008) y la serie "Masters of Sex". En cuanto a su vida personal, una de sus relaciones más mediáticas fue la que mantuvo desde 2006 hasta 2012 con el actor Matthew Perry.
Recientemente formó parte del estreno de la tercera parte de la película "Now You See Me" y de la serie "Zero Day".