A 21 años del estreno de Mean Girls, así se ve hoy la actriz Lizzy Caplan

Mean Girls 2 Lindsay Lohan, Lizzy Caplan y Daniel Franzese en "Mean Girls".

¿Cómo se ve hoy la actriz Lizzy Caplan?

La vida y la carrera de Lizzy Caplan cambió para siempre cuando quedó en la película "Mean Girls", pero el rol de Janis Ian casi queda en manos de Kelly Osbourne.

"Era el guion más divertido que jamás había leído. Tenía muchísimas ganas de participar. Luché con todas mis fuerzas y al final salió bien", reveló Caplan en el podcast del actor Penn Badgley.

"Fui y se resistieron a contratarme. Alguien me recordó esto hace poco: el estudio quería a Kelly Osbourne para ese papel", continuó explicando la actriz.

"Todo transcurrió en Toronto durante unos tres meses. Vivíamos en el hotel y parecía una residencia universitaria, lo cual, en retrospectiva, fue algo muy importante para mí", recordó Caplan en el podcast.

Lizzy Caplan La actriz Lizzy Caplan en la actualidad.

Tras su paso por "Mean Girls", Caplan apareció en otros proyectos exitosos como "Cloverfield" (2008) y la serie "Masters of Sex". En cuanto a su vida personal, una de sus relaciones más mediáticas fue la que mantuvo desde 2006 hasta 2012 con el actor Matthew Perry.

Recientemente formó parte del estreno de la tercera parte de la película "Now You See Me" y de la serie "Zero Day".