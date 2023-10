A 18 años de su estreno, así luce la actriz Sandra Oh de Grey's Anatomy

A medida de que se convierten en médicos cirujanos experimentados, los personajes de "Grey's Anatomy" tratan de equilibrar sus relaciones personales y profesionales.

Asi-luce-Sandra-Oh-de-Grey's-Anatomy1.jpg Elenco principal de Grey's Anatomy en la primera temporada con la participación de Sandra Oh.

En 2023 se estrenó la temporada 20 de "Grey's Anatomy" y no se sabe si será la última. Hasta el 28 de mayo hay un total de 420 episodios y se han transmitidos cinco especiales: "Straight to the Heart", "Under Pressure", "Complications of the Heart", "Every Moment Counts" y "Come Rain or Shine".

Así luce Sandra Oh, la recordada actriz de Grey's Anatomy

La actriz canadiense de ascendencia surcoreana Sandra Oh tiene 52 años y nació en Nepean, Ottawa, el 20 de julio de 1971.

Su fama saltó a la popularidad al interpretar a la Dra. Cristina Yang en la serie de televisión estadounidense "Grey's Anatomy" y a Eve Polastri en Killing Eve; además de otros papeles en películas.

Asi-luce-Sandra-Oh-de-Grey's-Anatomy2.jpg Sandra Oh se hizo más conocida en Canadá por su actuación en la película canadiense Double Happiness, con la cual ganó el Premio Genie a la mejor actriz.

Su papel en "Grey's Anatomy" le permitió ganar un Globo de Oro, dos Premios del Sindicato de Actores y cinco nominaciones para los premios Emmy a la mejor actriz de reparto en serie dramática.

También ha interpretado papeles destacables en películas como The Princess Diaries, Under the Tuscan Sun, Last Night, Sideways y ha tenido un papel secundario en la serie original de HBO, Arliss.

Sandra Oh estuvo en una relación con el creador cinematográfico Alexander Payne durante 5 años. Se casaron el 1 de enero de 2003, se separaron al principio de 2005 y se divorciaron al final de 2006.

Asi-luce-Sandra-Oh-de-Grey's-Anatomy3.jpg El 8 de julio de 2013, Sandra recibió la llave de la ciudad de Ottawa, Ontario, de parte del alcalde Jim Watson.

En 2018 se convirtió en ciudadana estadounidense. En el primer aniversario de su ciudadanía, lo anunció mientras se presentaba en Saturday Night Live y se refirió a sí misma como una "asiática-canadiense-estadounidense".