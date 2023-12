A 12 años de la última "Harry Potter", así luce la actriz que interpretó a Molly Weasley

Asi-luce-Julie-Walters-interpreto-a-Molly-Weasley-en-Harry-Potter1.jpg Molly Weasley en el momento que asesina la mortífaga Bellatrix Lestrange.

En la saga "Harry Potter", Molly Weasley es una bruja de sangre pura y matriarca de la familia Weasley. Se casó con Arthur Weasley.

Molly y Arthur tuvieron seis hijos y una hija: Bill, Charlie, Percy, los gemelos Fred y George, Ron y Ginny. Molly era miembro de la Orden del Fénix reconstruida tras el regreso de Lord Voldemort y participó en la batalla final de la Segunda Guerra Mágica, asesinando a la mortífaga Bellatrix Lestrange. Ella vivió para ver a su familia expandirse aún más, con doce nietos en 2017.

Así luce Julie Walters, actriz que interpretó a Molly Weasley en la serie cinematográfica "Harry Potter"

La actriz y novelista británica Dame Julia Mary Walters, conocida como Julie Walters, tiene 73 años y nació el 22 de febrero de 1950 en Edgbaston, Inglaterra.

Julie Walters, dos veces nominada al Premio Óscar y seis veces ganadora del BAFTA, se hizo muy querido en el mundo Potter al interpretar a Molly Weasley.

►TE PUEDE INTERESAR: Mantén la respiración, así luce uno de los niños perdidos de "Hook, el retorno del Capitán Garfio"

Asi-luce-Julie-Walters-interpreto-a-Molly-Weasley-en-Harry-Potter3.jpg Desde 1983, Julie Walters tiene en su en su carrera actoral más de 35 participaciones en películas.

Julie Walters nació en Birmingham, es hija de Mary Bridget, una cartera descendiente de católicos irlandeses, y de Thomas Walters, que era constructor y decorador.

Walters conoció a su marido, Grant Roffey, en 1985 y tuvieron un romance turbulento. La pareja tiene una hija, Maisie Mae Roffey, y contrajeron matrimonio en 1997, cuando visitaban Nueva York. La pareja vive en una granja orgánica, en Sussex del Oeste.

Asi-luce-Julie-Walters-interpreto-a-Molly-Weasley-en-Harry-Potter2.jpg Julie Walters primero alcanzó la famaa como compañera ocasional de la comediante Victoria Wood.

Julie Walters fue diagnosticada con cáncer intestinal en 2018 y mediante una cirugía y quimioterapia, entró en remisión. Por esto, varias de las escenas de la película The Secret Garden tuvieron que ser recortadas. Además, se perdió la premier de Mamma Mia! Here We Go Again.