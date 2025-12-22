5 lugares icónicos de Japón que inspiraron las películas de Studio Ghibli

Este lugar inspiró a Studio Ghibli cuando estaban haciendo "Mi vecino Totoro". Se ubica a unoso 50 minutos en tren desde Tokio. Aquí se puede explorar la vegetación de la zona, y además es un sitio muy sereno y tranquilo.

Embed - Exploring Sayama Hills

YAKUSHIMA

Este lugar se encuentra a unas 4 horas en ferry desde Kagoshima. Se trata de una isla que es famosa por sus densos bosques y cedros milenarios. También tiene playas hermosas, y es el mayor lugar de Japón para que las tortugas aniden. Lo vemos en la película "La princesa Mononoke".

NARA

En "El cuento de la princesa Kaguya" vemos este sitio que se ubica a unos 45 minutos en tren desde Osaka. Hay grandes santuarios y templos, donde podrás ver ciervos y cerezos.

YAMAGATA

En la película "Only Yesterday" se puede ver este sitio que representa a la perfección la vida rural de Japón. El paisaje es agrícola, pero también hay aguas termales y montañas sagradas. Desde Fukushima, puedes llegar en un tren, y el trayecto dura 1 hora y 15 minutos.

Embed - Dogo Onsen, the Oldest Onsen in Japan | Japanese Listening Pracetice

DOGO ONSEN

Se trata de baños públicos, y están ubicados en el balneario termal más antiguo de Japón. Puedes bañarte y pasear por las calles con batas de Yukata de algodón. Queda a 10 minutos en autobús, desde el aeropuerto de Matsuyama. Los vemos en la película "El viaje de Chihiro".