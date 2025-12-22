Studio Ghibli es una de las productoras de animación más importantes del mundo. Películas como "El viaje de Chihiro", "Mi vecino Totoro" o la reciente "El niño y la garza" son solo algunas de sus producciones más exitosas.
5 lugares icónicos de Japón que inspiraron las películas de Studio Ghibli
Japón está repleto de lugares hermosos y con historia, y muchos de ellos aparecieron en películas de Studio Ghibli
En la siguiente nota te mencionaremos algunos lugares de Japón que sirvieron de inspiración para muchas de las películas de Studio Ghibli.
SAYAMA HILLS
Este lugar inspiró a Studio Ghibli cuando estaban haciendo "Mi vecino Totoro". Se ubica a unoso 50 minutos en tren desde Tokio. Aquí se puede explorar la vegetación de la zona, y además es un sitio muy sereno y tranquilo.
YAKUSHIMA
Este lugar se encuentra a unas 4 horas en ferry desde Kagoshima. Se trata de una isla que es famosa por sus densos bosques y cedros milenarios. También tiene playas hermosas, y es el mayor lugar de Japón para que las tortugas aniden. Lo vemos en la película "La princesa Mononoke".
NARA
En "El cuento de la princesa Kaguya" vemos este sitio que se ubica a unos 45 minutos en tren desde Osaka. Hay grandes santuarios y templos, donde podrás ver ciervos y cerezos.
YAMAGATA
En la película "Only Yesterday" se puede ver este sitio que representa a la perfección la vida rural de Japón. El paisaje es agrícola, pero también hay aguas termales y montañas sagradas. Desde Fukushima, puedes llegar en un tren, y el trayecto dura 1 hora y 15 minutos.
DOGO ONSEN
Se trata de baños públicos, y están ubicados en el balneario termal más antiguo de Japón. Puedes bañarte y pasear por las calles con batas de Yukata de algodón. Queda a 10 minutos en autobús, desde el aeropuerto de Matsuyama. Los vemos en la película "El viaje de Chihiro".