10 películas de astronautas para celebrar la llegada del Artemis II

Embed - Apollo 13 Official Trailer #1 - Tom Hanks Movie (1995) HD

INTERSTELLAR

Gracias a un descubrimiento, un grupo de científicos y exploradores, encabezados por Cooper, se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar una nueva vida allí.

GRAVITY

Esta producción fue dirigida, producida, coescrita y coeditada por Alfonso Cuarón. Además, ganó 7 premios Óscar, y el guion fue escrito por el propio Cuarón y su hijo Jonás. Está protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney.

2001: ODISEA EN EL ESPACIO

La supercomputadora HAL 9000 guía a un equipo de tres astronautas en un viaje en el que buscan descubrir los orígenes de la humanidad. Es un clásico de Stanley Kucrick y muchos aseguran que es su mejor película.

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THE MARTIAN

Un explorador espacial queda atrapado en Marte, abandonado por los miembros de su tripulación, quienes pensaron que había muerto. Sin apenas recursos, solo su ingenio le permitirá sobrevivir mientras intentan rescatarlo.

HAIL MARY

El astronauta Ryland Grace se despierta en una nave espacial sin recordar nada de sí mismo ni de su misión. Lentamente deduce que es el único superviviente de una tripulación enviada al sistema solar de Tau Ceti y conforme avanza la historia, se da cuenta de que forma parte de una misión crucial para salvar a la humanidad de una amenaza cósmica que pone en peligro la supervivencia de la tierra. En su búsqueda de respuestas, Grace deberá confiar en su vasto conocimiento científico, su ingenio y su voluntad humana.

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FIRST MAN

Esta producción también cuenta con el protagónico de Ryan Gosling y es una biografía sobre la vida del legendario astronauta estadounidense Neil Armstrong de 1961 a 1969, en su viaje hacia convertirse en el primer ser humano en caminar por la Luna.

SPACE COWBOYS

Cuatro agentes de la Fuerza Aérea tienen la oportunidad de viajar al espacio cuando la NASA los llama para una misión.

SERGIO & SERGEI

La antigua URSS se desintegra y Cuba entra en una gran crisis económica. Sergio, radioaficionado y profesor de marxismo, no sabe qué hacer para reorientar su vida. Por su parte, Serguéi, el último cosmonauta soviético, se encuentra casi olvidado en la averiada estación orbital Mir. Sergio y Serguéi se comunican, dando inicio a una amistad que les ayudará a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países.

SOLARIS

Un cosmonauta investiga reportajes de un equipo abordo de una estación espacial que están teniendo visiones.